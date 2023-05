Il ministro della Difesa Guido Crosetto contro Twitter: “Il mio profilo fake ha la spunta blu, io no”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, torna a criticare Twitter per non aver ancora ricevuto la spunta blu sul profilo. Era successo già in passato, quando alcuni tweet dell’account “Guido Crosetto ministro della Difesa parody” erano stati presi sul serio da molti utenti e da alcuni media.

L’ultima volta quando il profilo fake aveva twittato sulla necessità di reintrodurre la leva obbligatoria. Questa volta il ministro ha chiesto di nuovo la spunta blu per evitare fraintendimenti del genere. Ma molti utenti gli hanno spiegato che un rappresentante istituzionale, in realtà, deve chiedere la spunta grigia.

Guido Crosetto attacca di nuovo Twitter

La polemica è stata sollevata da Crosetto nella notte tra sabato 27 maggio e domenica 28 maggio. Il ministro ha sottolineato come l’account parodia, se non si apre il profilo, mostri la spunta blu “che io non ho”, ha twittato. “Cosa molto grave verso l’istituzione, non verso di me, da parte di Twitter”, ha aggiunto il ministro del governo Meloni.

Così appare, a chi non apre il profilo, l’account Parody su di me.

Con spunta blu.

Che io non ho.

Motivo per cui chiunque legga senza aprirlo è certo che si tratti del Ministro della Difesa italiano.

Cosa molto grave verso l’istituzione, non verso di me.

Da parte di Twitter. pic.twitter.com/ChI6rjVAXx — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) May 27, 2023

Al ministro spetterebbe la spunta grigia, non quella blu

Ma le cose stanno veramente così? In parte sì, perché è vero che la spunta blu che compare nell’anteprima dei tweet del profilo fake può indurre in errore, come dimostra lo screenshot fatto dallo stesso Crosetto.

Tuttavia, dopo la stretta di Elon Musk sui profili verificati, ai rappresentanti delle istituzioni – come un ministro, ovviamente – è stata data la possibilità di richiedere e ottenere la spunta grigia.

Quella blu, invece, spetta solo agli utenti che pagano una sorta di abbonamento mensile a Twitter, tranne alcune mega star mondiali alle quali non è stato tolto.

La risposta degli utenti di Twitter al ministro

Tra coloro che hanno invitato Crosetto a chiedere la spunta grigia c’è anche il cantante Frankie hi-nrg.

“Per favore, richieda la spunta grigia (che le spetta in quanto account istituzionale) e dedichi le sue energie a qualcosa di più utile alla collettività di sto frignare. Grazie”, ha scritto.

Altri, invece, hanno scritto a Crosetto di chiede un consiglio “alle amiche Giorgia e Daniela”, che hanno già ottenuto la spunta grigia. Lo stesso Papa Francesco, dopo la stretta del nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, era stato privato della spunta blu.