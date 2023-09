Il ministro della Difesa della Cina è scomparso: sarebbe agli arresti domiciliari, ad agosto era in Russia

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Altra sparizione di un ministro in Cina. Dopo il titolare degli esteri, scomparso a luglio, da più di due settimane è il ministro della difesa a non presentarsi agli incontri ufficiali. Secondo gli USA sarebbe stato messo sotto inchiesta.

La sparizione del ministro della difesa cinese

Il generale Li Shangfu, ministro della Difesa della Cina, è scomparso dal 29 agosto. Lo ha segnalato il governo degli Stati Uniti, come riporta il ‘Financial Times’. Gli USA pensano che sia finito sotto inchiesta.

In particolare l’ambasciatore americano in Giappone Rahm Emanuel ha scritto su X che Li non si è presentato a un incontro con il capo della marina di Singapore, programmato da tempo.

Fonte foto: ANSA Il Presidente della Cina Xi Jinping

Non si tratterebbe del primo caso di sparizione di un ministro o di un alto funzionario della difesa o degli esteri cinesi negli ultimi tempi. I vertici del Partito Comunista non hanno commentato le dichiarazioni del diplomatico americano.

Le ultime apparizione di Li Shangfu

Sono più di due settimane che il generale Li Shangfu non appare in pubblico. L’ultima volta era il 29 agosto, quanto ha partecipato al Forum per la pace e la sicurezza Cina Africa, durante il quale ha tenuto un discorso.

Il suo ultimo viaggio all’estero risale invece a più di un mese fa. A metà agosto il ministro ha infatti incontrato vari alti funzionari russi a Mosca per discutere della posizione della Cina nei confronti della politica estera del Paese.

Gli incontri erano stati programmati a margine di una una conferenza sulla sicurezza organizzata a Minsk, in Bielorussia, dal presidente Lukashenko, uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin.

Tutti i ministri spariti durante la presidenza di Xi Jinping

Non è raro che un ministro o un alto funzionario della Cina scompaia per un periodo o per sempre dalla scena pubblica. È già accaduto più volte, anche di recente e specialmente in ambito militare o di politica estera.

L’ultimo ministro a sparire prima di Li in ordine di tempo è stato il titolare degli Esteri Qin Gang, rimosso dal suo incarico a luglio dopo una prolungata assenza dagli eventi pubblici. A inizio agosto ance due importanti generali sono stati rimpiazzati dopo essere spariti.