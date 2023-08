Messaggio del Papa alle donne transessuali: "Anche loro sono figlie di Dio, Gesù insegna a non porre limiti"

In occasione del 65esimo compleanno di ‘Vida Nueva’, Papa Francesco ha incontrato una delegazione del team che c’è dietro alla rivista, rilasciando alcune dichiarazioni che stanno facendo il giro del mondo.

Il messaggio d’apertura del Papa alle donne transessuali

Papa Francesco ha dichiarato a ‘Vida Nueva’: “La maggior parte dei dialoghi di Gesù nel Vangelo sono con persone che non lo seguivano: Farisei, sadducei, zeloti ed esseni…Il Signore ha parlato con loro, ma non si è iscritto a nessuno di questi gruppi. Non erano nemici, ma erano distanti, il che è diverso”.

Il Pontefice ha poi aggiunto: “Gesù ci ha insegnato il dialogo con tutti. (…) Se la Chiesa non ha ciò che Gesù le ha insegnato, non è Chiesa. Ognuno deve sentirsi dentro, essere accolto dentro. Non possiamo rinunciare a questo, perché il Signore ce lo ha insegnato. Per questo non mi preoccupo che qualcuno mi sbatterà in faccia che ricevo nell’udienza generale del mercoledì le persone transessuali. (…) Sono figlie di Dio! Ti ama ancora così come sei. Gesù ci insegna a non porre limiti“.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco, durante l’Angelus

La sofferenza dei bambini e la fede

Nel suo dialogo con ‘Vida Nueva’, Papa Francesco ha anche detto: “La fede non toglie tutte le nostre insicurezze. La fede è umana. Le persone hanno momenti di maggiore e minore sicurezza, momenti di dipendenza, momenti di rifiuto, momenti di intolleranza… In tutti questi contesti sorgono i perché. E li gettiamo al Signore: “Perché?” Mi viene sempre in mente la domanda di Dostoevskij: ‘Perché i bambini soffrono?'”.

Ancora Papa Francesco: “Perché i bambini soffrono? È un’ingiustizia per me ed è una delle domande che non hanno risposta. Sì, puoi provare a spiegarlo un po’, ma non c’è risposta. Certo, ci sono persone con una fede così forte che in situazioni difficili come questa superano tutto. La fede è un dono e non possiamo acquisirla da nessuna parte da soli. È un dono ricevuto. Di fronte alla sofferenza dei bambini, non troviamo risposta se non nella fede“.

Il messaggio di Papa Francesco all’America e all’Unione Europea

Papa Francesco ha parlato anche di politica: “L’America Latina è una vittima degli imperi. Parlo male di qualsiasi impero, qualunque sia la tendenza. Per questo so di essere un sasso nella scarpa per più di uno quando segnalo queste situazioni. Una delle riflessioni su cui insisto con i vertici dell’Unione Europea quando Bruxelles vuole imporsi su altri Paesi è la seguente: ‘Per favore, rimanete liberi’. I padri dell’Europa volevano un’unione in cui ogni paese conservasse la sua cultura, la sua arte, il suo stile di vita… Uniti, ma nella diversità. Invece a volte si vuole ridurre l’Unione Europea a un’unità di stile che non va bene“.