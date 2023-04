Il medico Carlo Vicentini uccide la famiglia a L'Aquila e poi si suicida: l'analisi del biglietto d'addio

Antonio Leggiero

CRIMINOLOGO E DOCENTE IN CRIMINOLOGIA

Antonio Leggiero è un Criminologo, Avvocato e Docente in Criminologia per conto di Università e Istituti di Alta Formazione, avendo ricoperto inoltre - per un decennio - il ruolo di Direttore didattico-scientifico di diversi Master in Criminologia, Scienze Forensi e Corsi di Perfezionamento nelle principali città d’Italia. E' stato Consulente Tecnico in delicati procedimenti penali, Criminologo Investigativo in diversi processi per omicidio. Ha all’attivo, inoltre, numerose pubblicazioni sia in campo criminologico che storico, con decine di articoli divulgativi e scientifici editi nelle principali Riviste scientifiche.