Il marito dell'influencer Siu avvistato vicino casa quando è stato spostato il cappotto, parlano i vicini

Una vicina di casa si fa portavoce degli altri condomini: due sere prima dell’arresto Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu e al centro del caso per i sospetti contro di lui, sarebbe stato visto nei pressi dell’abitazione proprio dopo il sequestro della stessa. Qualcuno, infatti, avrebbe infranto i sigilli delle autorità e avrebbe manomesso i dettagli sulla scena. Fra questi, un cappotto.

Riavvolgiamo il nastro: il 16 maggio è scoppiato il caso, con Siu – nome d’arte di Soukaina El Basri – finita all’ospedale di Novara con una profonda ferita al petto, poi finita in coma. I sospetti si sono subito concentrati sul marito Jonathan Maldonato. Nello stesso 16 maggio gli investigatori hanno posto l’appartamento di Chiavazza (Biella) sotto sequestro. Il 18 maggio qualcuno avrebbe infranto i sigilli e avrebbe spostato un cappotto, che in un primo rilievo risultava poggiato su una sedia mentre, successivamente, è stato rinvenuto su un tavolo.

Jonathan Maldonato è stato arrestato ma avrebbe dovuto lasciare il carcere con l’obbligo di firma, poi il dietrofront per l’assenza di braccialetti elettronici. Infine, le testimonianza dei vicini di casa. Qualcuno riferisce a ‘Mattino Cinque’ che due sere prima dell’arresto Maldonato si sarebbe aggirato nei dintorni dell’abitazione, ma nessuno sarebbe in grado di dire cosa stesse facendo. La presenza del 37enne nei dintorni dell’abitazione sarebbe confermata dagli inquirenti, che avrebbero localizzato il Gps della sua auto proprio in prossimità della casa.