Il maltempo mette in ginocchio Roma: il video della pioggia nel bus, passeggeri costretti ad aprire l'ombrello

Nemmeno dentro l’autobus sono riusciti a mettersi a riparo dal violento nubifragio che ha investito Roma. Un video rimbalzato sui social mostra l’odissea di alcuni passeggeri su un mezzo dell’Atac, l’azienda di trasporti della Capitale, costretti ad aprire gli ombrelli per provare, con poco successo, a ripararsi dalla pioggia incessante che entra direttamente dal tetto del bus.

Il violento Nubifragio a Roma

Il maltempo che ha colpito Roma nel pomeriggio di martedì 13 giugno, anche con grandine e forte vento, ha provocato allagamenti in tutta la città, da Monte Mario alla Tiburtina, dall’Eur a Labaro, trasformando le strade in fiumi.

La grande quantità d’acqua che si è riversata sulla Capitale ha causato diversi disagi al trasporto pubblico, rendendo necessaria l’interruzione della linea A della metro, in particolare, per intervento delle protezioni elettriche in più punti.

Come ha fatto sapere l’Atac, i tecnici si sono messi a lavoro per riparare i guasti e verificare le infiltrazioni d’acqua su metro A e C. Alla stazione metro Malatesta l’acqua piovana ha provocato, inoltre, il distacco parziale di un pannello, senza però conseguenze per le persone.

Il video della pioggia dentro il bus

Nelle immagini che hanno fatto il giro dei social, pubblicate dal profilo ‘Welcome to Favelas’, si intravedono alcune persone su un bus a Roma zuppe fradicie per la fitta pioggia che entra nel mezzo. Non è la prima volta che nella Capitale vengono immortalati episodi del genere su video finiti sul web: le stesse scene di autobus in balia dell’acqua piovana che entra dentro si vedono in clip datate 2018 e 2019.

Soltanto lo scorso 5 giugno l’Atac ha dovuto fermare due mezzi perché pioveva all’interno. “Sono rimasti fermi anche quelli di ultima generazione – aveva denunciato al ‘Corriere’, Fabio Esposito della Uil Trasporti Roma -: purtroppo, nonostante le dichiarazioni sul ricambio della flotta e sull’attenzione per l’ambiente, neppure con la nuova dirigenza si sta verificando quella svolta che speravamo in termini di piani manutentivi, non sono stati fatti passi in avanti significativi e questo purtroppo si riversa sui lavoratori, attaccati e aggrediti sempre più spesso”.