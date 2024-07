Il lido più caro d'Italia a Marina di Pescoluse vicino a Lecce: una famiglia ha speso 1200 euro in due giorni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Marina di Pescoluse, situata vicino a Lecce, ospita quello che è considerato il lido più costoso d’Italia. Il prezzo per una famiglia è di circa 1.200 euro in due giorni. Lo stabilimento osservato è quello prestigioso di Cinque Vele Beach Club.

Qual è il lido più caro d’Italia

Il Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse è stato recentemente segnalato come il lido più caro d’Italia da Codacons.

Durante il mese di agosto, un gazebo per due persone nell’area exclusive può costare fino a 652 euro al giorno, prezzo che include servizi di lusso come letti king-size, teli mare in spugna, frutta e champagne, oltre a un servizio concierge e butler.

Qual è il lido più caro d'Italia? La risposta è a Marina di Pescoluse, vicino a Lecce

Il lido si aggiudica così il primo posto per prezzo più alto d’Italia e le critiche non lo hanno risparmiato. Chi sceglie di spendere una giornata al mare al club però ha solo parole positive per i servizi.

Lido a Marina di Pescoluse, vicino Lecce

Il Cinque Vele Beach Club, situato in una delle località più suggestive del Salento, è noto per la sua esclusività e i servizi di alta gamma offerti ai suoi ospiti.

Nonostante i costi elevati, l’affluenza rimane alta grazie agli sconti strategici che il club applica per garantire l’occupazione degli spazi.

In un caso, una famiglia ha approfittato di uno sconto prenotando un ombrellone e due lettini in area relax a 124,20 euro invece del prezzo pieno di 276 euro.

Quanto spende una famiglia

Una famiglia può arrivare a spendere 1.200 euro in due giorni. Per la cifra ci si aggiudica un gazebo nell’area exclusive e un ombrellone nell’area relax. La spesa include vari servizi, tra cui l’accesso al ristorante, docce calde e fredde, un parco verde, una spa e parcheggio.

Il prezzo però varia molto a seconda del pacchetto che si sceglie. Si può spendere anche “solo” 120 euro per due ombrelloni e quattro letti in quarta fila, un prezzo paragonabile a quelli di Cervia e Milano Marittima. Ancora, per ombrelloni in seconda fila si spendono 170 euro, più altri 180 per il cibo.

Nel complesso, il Cinque Vele Beach Club rappresenta un esempio di lusso in una delle località balneari più rinomate d’Italia (come in Sardegna le spiagge a numero chiuso). I prezzi sono giustificati per molti clienti, che nominano i pregi dei servizi di alta gamma. Il lido fornisce anche soluzioni più economiche.