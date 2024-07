Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ucciso a Teheran in un raid israeliano contro la sua residenza: chi era

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Morto il leader di Hamas. La fazione estremista palestinese ha comunicato la morte del suo capo politico Ismail Haniyeh in seguito a un attacco di Israele contro la sua residenza a Teheran, in Iran. Il raid è avvenuto nel cuore della notte.

Ucciso a Teheran il leader di Hamas Ismail Haniyeh

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh, 62 anni, è stato ucciso da un raid israeliano avvenuto nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio in Iran.

Come riporta Al Jazeera, Haniyeh e una delle sue guardie del corpo sono morti dopo che l’edificio in cui alloggiavano a Teheran è stato colpito.

Haniyeh si trovava nella capitale iraniana per partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Masoud Pezeshkian.

Chi era Ismail Haniyeh

Ismail Haniyeh era il volto politico e diplomatico di Hamas, era a capo dell’ufficio politico del gruppo palestinese dal 2017.

In precedenza, era stato primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007, quando Hamas vinse le elezioni dopo il ritiro dell’esercito israeliano da Gaza, e capo dell’amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.

Da tempo Haniyeh viveva in esilio lontano dalla Palestina, tra Qatar e Turchia. Nel passato recente è stato coinvolto nei colloqui per il rilascio degli ostaggi israeliani e per un cessate il fuoco a Gaza.

Le reazioni alla morte del leader di Hamas

L’uccisione di Haniyeh è “un atto codardo e non passerà sotto silenzio”, ha dichiarato Musa Abou Marzouk, uno dei maggiori dirigenti di Hamas, citato dalla tv Al-Aqsa, gestita da Hamas stessa.

Il presidente palestinese Abu Mazen ha parlato di un “atto codardo e uno sviluppo pericoloso”, invitando “il popolo palestinese e le forze popolari all’unità, alla pazienza e alla fermezza di fronte all’occupazione israeliana”.

Notizia in aggiornamento