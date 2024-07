Il lavoro più pagato in Italia forse vi sorprenderà: qual è e quanto si guadagna con lo stipendio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Qual è il lavoro più pagato in Italia? Nuovi dati hanno evidenziato quali siano e settori e le singole professioni con lo stipendio più alto. Le prime posizioni sono occupate principalmente da lavori che richiedono un titolo di laurea e di grande responsabilità.

I settori in cui i lavoratori sono più pagati in Italia

L’osservatorio JobPricing ha stilato il rapporto JP Salry Outlook 2024 che elenca i settori economici in cui i lavoratori vengono maggiormente ricompensati in Italia. Gli stipendi più alti, con un reddito medio annuo lordo, di quasi 46mila euro, è quello dei servizi finanziari.

Al secondo posto troviamo il settore delle utilities con una Ral media già molto più bassa, 33mila euro. Seguono gli impiegati nell’industria di processo, a 32mila euro, in quella manifatturiera, 31mila euro, e nel commercio, quasi 30mila euro.

Fonte foto: ANSA Il medico è uno dei lavori più pagati in Italia

Alle ultime posizioni c’è il seppur molto vario settore dei servizi, con 29mila euro, quello dell’edilizia, con 27mila euro e infine quello in cui, secondo questa ricerca, si guadagna di meno, quello dell‘agricoltura con 25mila euro.

I lavori più pagati in Italia

Questi dati fanno però riferimento soltanto a settori, ma non a singoli impieghi. Calcolare le medie in questo caso diventa più difficile, ma alcuni dati sono comunque disponibili per fare un paragone.

In teoria, il lavoro più pagato in Italia in media è quello del notaio. Questo perché la media di tutti i professionisti di questo settore è molto stabile, e si aggira attorno ai 265mila euro lordi all’anno.

Segue il medico, ma questa professione è un esempio di quanto sia complesso stabilire il lavoro più redditizio. Un dottore guadagna in media 75mila euro all’anno, ma un cardiologo può superare un notaio con oltre 300mila euro lordi.

Da cosa dipende la paga di un lavoratore

Le ragioni per cui questi mestieri sono così ben retribuiti sono varie. Da una parte richiedono un grosso investimento in termini di studi e quindi sono relativamente poche le persone che hanno la possibilità di intraprendere queste carriere.

Ma un aspetto che spesso influenza quanto un lavoratore viene pagato sono le responsabilità che si assume con il proprio lavoro. Per questa ragione gli stipendi degli amministratori delegati, ma anche dei notai, sono così alti.