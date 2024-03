Il graffio di Fiorello dopo l'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio: "Francamente non è successo nulla"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Fiorello scherza sull’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che tempo che fa: durante l’appuntamento mattutino con Viva Rai2! Rosario Fiorello ha punto Fazio per le domande poco incalzanti e Ferragni per le spiegazioni fumose. Il tutto con il consueto buonumore.

Fiorello dice la sua sull’intervista di Ferragni da Fazio

“Francamente non è successo nulla… niente”. Così Fiorello ha liquidato l’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. “E noi per far ridere cosa dobbiamo dire?”, si è domandato lo showman.

Lei è arrivata… ‘come va? tutto bene’… ‘sì, un po’ dispiaciuta’… ‘vabbè, avete capito male’… ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! ‘Forse ci sentiremo’… no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare…

Chiara Ferragni ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Fiorello l’ha toccata piano. Chi invece ha stroncato in toto l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa è stata Selvaggia Lucarelli.

La polemista ha criticato Fazio per la conduzione poco incalzante e carente di domande. Lucarelli ha inoltre demolito Ferragni sia sul piano formale (“avvilente assenza di pensiero e grammatica”) che sostanziale: secondo la firma di punta del Fatto Quotidiano, l’imprenditrice digitale non ha aggiunto elementi in merito ai casi giudiziari che la vedono coinvolta e ha minimizzato le sue responsabilità.

Fiorello scherza su Meloni e Biden

In apertura di programma, Fiorello si è soffermato sulla recente visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti per l’incontro con il presidente americano Joe Biden.

“Si sono visti, Biden le ha dato un bacio… ma ce stava a prova?”, ha scherzato Fiorello in dialetto romanesco. “Alla fine dopo che si sono fatti la foto insieme lui l’ha salutata e ha chiesto ‘ma quando arriva la premier italiana?'”.

Meloni poi è rientrata di corsa in Abruzzo: “Ci sono le elezioni, convincerà sicuramente gli abruzzesi… a votare Biden!”, ha ironizzato ancora lo showman.

Fiorello prende in giro Vannacci

Fiorello ha chiuso con una battuta sui recenti risultati dell’Italia ai Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow.

Lo showman ha fatto i complimenti a Mattia Furlani (argento nel salto in lungo), Lorenzo Simonelli (argento nei 60 metri ) e Zaynab Dosso (bronzo nei 60 metri).

“Bravi ragazzi, siete fortissimi! – ha esclamato Fiorello – Poi Vannacci quando ha visto questa foto ha detto ‘allora ce l’avete proprio con me!'”.

Il generale Vannacci è attualmente indagato per istigazione all’odio razziale per alcune affermazioni contenute nel suo libro.