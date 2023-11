Il Governo approva in Cdm il pacchetto sicurezza e la riforma del contenzioso fiscale: tutte le novità

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il Consiglio dei Ministri ha varato giovedì 16 novembre un corposo pacchetto sicurezza, introducendo significative novità e riforme. Fra le principali decisioni adottate, maggiori tutele per le Forze dell’Ordine, nuovi reati, e la riforma del contenzioso fiscale. Tra le modifiche più incisive, spiccano pene più severe per le rivolte nelle carceri, nuovi reati per chi organizza sommosse in detenzione, e misure contro le occupazioni abusive e le truffe contro gli anziani.

Le novità del pacchetto sicurezza

“Orgogliosa dell’importante ‘pacchetto sicurezza’ approvato oggi in Consiglio dei Ministri”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel post ha poi stilato una lista delle novità più importanti.

In conferenza stampa, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che il pacchetto sicurezza introduce pene più severe. Si prevedono fino a 6 anni di reclusione, per chi è coinvolto in rivolte, in prigione o nei Centri di Permanenza per i Richiedenti Asilo (CPR).

La mossa, nelle intenzioni del Governo, è volta a contrastare gli episodi di violenza e garantire la sicurezza nelle strutture di detenzione, spesso colpite da incendi e atti pericolosi.

Continua la sospensione di Schengen

“Ho richiesto un’ulteriore proroga di 20 giorni della misura” di sospensione di Schengen, ha annunciato in conferenza Matteo Piantedosi.

Il Ministro dell’Interno, a questo proposito, ha voluto sottolineare che la proposta non arriva a cuor leggero. “Non è una cosa per noi piacevole”, ha chiarito.

Novità per le donne incinte

Il pacchetto prevede anche una modifica sulla sospensione dell’esecuzione della pena per le donne incinte, rendendola facoltativa.Il Ministro ha fatto riferimento al “fenomeno dell’uso della condizione di maternità come esimente in caso di commissione di reato: si pensi ai casi delle borseggiatrici nelle infrastrutture di trasporto“.

Nelle carceri, i detenuti avranno a disposizione più telefonate: fino a 6 a mese, con la facoltà in alcuni casi di ottenerne un numero maggiore, a discrezione dei direttori dei penitenziari e in base al percorso dei singoli detenuti nelle strutture carcerarie.

La riforma del contenzioso fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha dato inoltre il via libera a una riforma del contenzioso fiscale, puntando sull’informatizzazione e la digitalizzazione degli atti del processo.

La normativa mira a semplificare le procedure, velocizzare i processi e favorire udienze da remoto. Inoltre, si potenzia l’istituto della conciliazione per deflazionare il contenzioso in Cassazione.

Nell’ambito della delega fiscale, il governo ha esteso la possibilità per le imprese di aderire all’ “adempimento collaborativo“. Questo consente un affiancamento dell’Agenzia delle Entrate, garantendo certezza sui pagamenti e sui controlli.

La soglia per aderire a questo regime verrà progressivamente ridotta, passando da un miliardo a 750 milioni nel biennio 2024-25, fino a 100 milioni di euro dal 2028.