Il governatore Vincenzo De Luca critica la nomina del commissario per Caivano: “Serve intervento strutturale"

Dopo il maxi blitz delle forze di polizia al “Parco verde” di Caivano, il governo ha deciso di nominare un commissario per gestire i 30 milioni di euro stanziati per la riqualificazione dell’area. Una scelta che Vincenzo De Luca, governatore della Campania, non ha mandato giù. Secondo De Luca, infatti, non serve la nomina di “uno da Roma” e la decisione del governo è stata bollata senza mezzi termini come “un’idea sconclusionata”.

Il blitz delle forze dell’ordine a Caivano

Il blitz congiunto delle forze dell’ordine, che ha coinvolto carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco, è stato effettuato all’alba di martedì 5 settembre a Caivano, per l’esattezza nel “Parco verde” e nel rione Iacp.

Una mossa del governo arrivata dopo la notizia della violenza sessuale di gruppo ai danni di due cugine minorenni, avvenuta proprio nella zona del “Parco verde”.

Il bilancio dell’operazione e la nomina del commissario

Tuttavia, da diversi giorni le piazze di spaccio presenti nei quartieri erano già state smobilitate, evidentemente in previsione del blitz delle forze dell’ordine che è puntualmente arrivato.

Il bilancio finale dell’operazione, condotta con irruzioni nelle abitazioni e controlli casa per casa, è di 44mila euro sequestrati, tre denunce e il sequestro di 800 grami di droga oltre a due bombe carta e alcuni fucili d’assalto.

In seguito all’operazione, il governo ha stanziato 30 milioni di euro per riqualificare le due zone di Caivano e ha nominato Fabio Ciciliano commissario per la gestione degli interventi, finalizzati a fronteggiare le situazioni di degrado, disagio giovanile e vulnerabilità sociale.

Fonte foto: ANSA

Le parole di De Luca sul blitz a Caivano

A proposito della nomina di Fabio Ciciliano, il governatore della Campania Vincenzo De Luca non ha risparmiato critiche, non riferite alla persona nominata “che è rispettabile e credo abbia lavorato con noi al tempo delle Universiadi”.

“È l’idea del commissario che è sbagliata – ha commentato De Luca all’Ansa – volete recuperare Caivano e nominate uno da Roma? Dovete impegnare le istituzioni territoriali altrimenti non si cambiano mai, non maturano mai neanche la capacità amministrativa perché un conto è parlare un conto è cambiare le cose”.

“Avevo detto alla Meloni di non fare interventi episodici. A Caivano come in altre realtà c’è bisogno di interventi strutturali, permanenti, i blitz non servono a nulla. Non ci servono operazioni propagandistiche e operazione di polizia una tantum”, ha concluso Vincenzo De Luca.