Il giornalista Massimo Milone è morto per un malore improvviso: è stato direttore di Rai Vaticano

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto all’età di 67 anni il giornalista Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano da poco in pensione.

L’annuncio della morte di Massimo Milone

A dare l’annuncio della morte di Massimo Milone è stato il quotidiano partenopeo ‘Il Roma’. Milone è deceduto a causa di un malore improvviso accusato nella sua abitazione napoletana.

Quando si terranno i funerali di Massimo Milone

I funerali di Massimo Milone si terranno nella giornata di mercoledì 10 maggio, alle ore 11, nella chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli.

Vita e carriera di Massimo Milone

Massimo Milone è nato a Napoli il 9 ottobre 1955. Laureato in giurisprudenza, ha collaborato fin da quando era giovane con il quotidiano ‘Avvenire‘.

In Rai è entrato nel 1979. Per l’emittente pubblica ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica, come gli anni di piombo, il terremoto in Irpinia del 1980 e il caso Maradona-Sinagra.

Dal 2002 al 2008, Massimo Milone è stato presidente dell’Unione cattolica stampa italiana. Con l’inizio del Giubileo straordinario della misericordia, il giornalista ha ideato lo speciale ‘Il Giubileo di Francesco’ in onda su Rai1 e ha seguito i viaggi del Papa a Cuba, Stati Uniti e Messico.

Direttore di Rai Vaticano da poco in pensione, Milone è stato per 10 anni capo redattore centrale del Tgr Campania. Nel corso della sua carriera è stato anche autore di numerosi libri e saggi giuridici.