Il giocatore del Monza Armando Izzo condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e frode sportiva

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Guai per il difensore del Monza Armando Izzo. Il calciatore napoletano è stato condannato in primo grado a cinque anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Coinvolto in un presunto caso di calcioscommesse, è accusato di aver “venduto” una partita su pressione della camorra.

Calcioscommesse, Izzo condannato a 5 anni

La sentenza di condanna è stata emessa nella giornata di giovedì 4 maggio dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli al termine del processo per primo grado. Il pm nella sua requisitoria aveva chiesto per il calciatore napoletano 4 anni e 10 mesi.

Come riporta Ansa, assieme ad Izzo sono stati condannati un suo cugino, Umberto Accurso, capo del clan della Vinella Grassi di Secondigliano e Salvatore Russo, ritenuto legato allo stesso clan, entrambi a un anno e mezzo.

Gli avvocati di Izzo hanno già annunciato che ricorreranno in appello contro la sentenza di condanna.

Le accuse

La vicenda al centro del processo risale alla stagione 2013-2014, quando Armando Izzo giocava con l’Avellino in Serie B. Il calciatore è stato condannato per la sua presunta partecipazione a combinare il risultato di una partita di quel campionato su pressioni della camorra.

La partita in questione è Modena-Avellino, disputata il 17 maggio 2014 e finita 1-0 per gli emiliani, durante la quale Izzo non giocò.

Fonte foto: ANSA Armando Izzo con la maglia della Nazionale

Secondo l’accusa, i fratelli Antonio e Umberto Accurso avrebbero dato 30 mila euro al giocatore Francesco Millesi, consegnati dal collega Luca Pini, per corrompere altri calciatori dell’Avellino per favorire una rete del Modena. Accurso avrebbe scommesso per conto del suo clan 400 mila euro sulla rete realizzata dal Modena, guadagnandone 60 mila.

In questo quadro Izzo, secondo l’accusa, avrebbe accettato la promessa di una somma di denaro per ‘aggiustare’ la partita. Nello stesso processo Izzo è stato invece assolto dalle accuse riguardanti un’altra partita della stessa stagione, Avellino-Reggina.

Chi è Armando Izzo

Nato a Napoli il 2 marzo 1992, Armando Izzo è un difensore che milita attualmente nelle fila del Monza in Serie A. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha iniziato la carriera da calciatore professionista in Lega Pro con la Triestina, quindi il passaggio all’Avellino, tra Lega Pro e Serie B.

Dal 2014 gioca in Serie A, prima con la maglia del Genoa e poi con quella del Torino. La scorsa estate Izzo è passato in prestito dai granata al neopromosso Monza.

Izzo ha anche collezionato tre presenze in Nazionale, tutte nel 2019 nelle partite di qualificazione dell’Italia a Euro 2020.