Il giallo dell'omicidio di Pierina Paganelli uccisa a Rimini: si indaga sulla famiglia, minacciata la sorella

Proseguono le indagini della Procura di Rimini sull’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, accoltellata e ritrovata nell’androne di un palazzo di Ca’ Acquabuona, frazione della città romagnola. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sulla famiglia della donna.

Le indagini sull’omicidio di Rimini

Omicidio a carico di ignoti: proseguono su questa linea le indagini della Procura di Rimini in merito alla morte di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a coltellate la sera di martedì 3 ottobre e ritrovata sulle scale di accesso ai garage del condominio nel quale viveva, nella periferia della città romagnola.

L’accanimento verso la donna, uccisa con i primi due colpi ma raggiunta da altre quindici coltellate, non lascia spazio a molti dubbi, ma bisognerà capire, prima di poter arrivare a un nome, quale potrebbe essere il movente che ha scatenato una simile violenza.

Fonte foto: ANSA La polizia sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita della 78enne Pierina Paganelli, uccisa nella periferia di Rimini lo scorso 3 ottobre

Per questo motivo, nei giorni scorsi, gli inquirenti hanno perquisito l’appartamento di Manuela Bianchi, dirimpettaia e nuora della vittima, con la polizia scientifica che ha utilizzato anche il luminol nella speranza di trovare tracce di una violenza domestica.

Le perquisizioni e gli interrogatori

Uno dei figli della vittima, Giuliano Saponi, è stato sentito dagli inquirenti all’interno della struttura sanitaria dove è ricoverato dallo scorso 7 maggio, dopo essere stato vittima di un’aggressione non distante da casa, in seguito alla quale fu ritrovato in coma con le ossa del cranio e del viso rotte.

Saponi è il marito di Manuela Bianchi, la donna che ha trovato il corpo della vittima, e durante gli interrogatori è emerso che la donna aveva una relazione extraconiugale con un vicino di casa. Anche l’appartamento dell’uomo, che ha confermato la relazione, è stato perquisito e analizzato con il luminol dalla polizia scientifica.

Oltre alla nuora della vittima, interrogata per ore dagli inquirenti, al marito ricoverato e al vicino, sono stati ascoltati anche il fratello e il padre di Manuela Bianchi, gli altri due figli di Pierina Paganelli, la sorella novantenne, la nipote, figlia della Bianchi e di Giuliano Saponi, e una coppia di vicini. Gli investigatori stanno cercando di capire se la famiglia si fosse inimicata qualcuno, viste anche le minacce ricevute e i messaggi condivisi sui social dai familiari.

Le minacce alla famiglia della vittima

La sorella della vittima ha raccontato agli inquirenti di aver ricevuto minacce telefoniche “in cui una voce mi ha minacciato dicendomi che la prossima vittima sarei stata io”.

La stessa Manuela Bianchi poi, come risultante dalle indagini, pochi giorni dopo l’omicidio ha cancellato dai propri social numerosi post contenenti frasi dai toni rancorosi, come “A volte passa per cattivo chi, semplicemente, ha sopportato tanto ed ha finito la pazienza” o “Non capisco come le persone stiano bene con se stesse sapendo di aver distrutto emotivamente qualcuno”.

Sono insomma molti elementi tra i quali gli investigatori dovranno farsi spazio per riuscire a trovare la verità di una vicenda che appare oscura e contorta. Considerando anche che i figli della vittima, tramite i loro avvocati, hanno fatto sapere di non credere che dietro la morte di Pierina Paganelli possa esserci la mano di un loro consanguineo.