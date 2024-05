Il giallo del telefono nel caso di Liliana Resinovich, qualcuno cancellò il contatto di Claudio Sterpin

La mattina del 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich uscì di casa per non fare più ritorno, qualcuno potrebbe aver cancellato dalla rubrica del suo telefono il numero di Claudio Sterpin. Lo riferisce a ‘Quarto Grado’ Francesco Zorzi, consulente della cugina di "Lilly" Silvia Radin. Alle 10:57 il numero di Sterpin chiamò il cellulare della donna, ma il device di quest’ultimo non associò quel numero a un nome presente in rubrica. Qual è la stranezza?

A quell’ora Liliana Resinovich era già uscita di casa, e in casa non c’era nemmeno il marito Sebastiano Visintin. Va aggiunto che "Lilly" non portò con sé il telefonino, dal quale poco prima aveva chiamato proprio Claudio Sterpin. Se in casa non c’era nessuno, chi eliminò il contatto di Sterpin dalla rubrica telefonica della donna? Dallo studio di ‘Quarto Grado’ Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti, tra i quali sono presenti anche il giornalista Carmelo Abbate, Sebastiano Visintin e l’amico Fulvio, ipotizzano che a rimuovere Claudio Sterpin dai contatti potrebbe essere stata la stessa Liliana in un impeto di rabbia.

Nuzzi chiede a bruciapelo a Visintin se sia stato lui a eliminare quel contatto dal telefono della moglie, e il vedovo nega con forza. Di tutt’altro avviso Abbate, che non riconosce alcun mistero: per il giornalista sarebbe stata la stessa Liliana Resinovich a mettere mano sui contatti del suo telefono prima di uscire e far perdere le sue tracce.