Il generale Roberto Vannacci a Pontida sulle voci di addio alla Lega per un suo partito: "Il mio posto è qui"

Il generale Roberto Vannacci, recentemente nominato parlamentare europeo, ha fatto la sua visita alla festa della Lega a Pontida, scacciando le voci di un imminente addio al Carroccio per dedicarsi a un suo partito. L’autore del controverso libro “Il mondo al contrario” si è detto emozionato e determinato a condurre le sue battaglie politiche con la Lega.

Roberto Vannacci a Pontida, cosa ha detto alla festa della Lega

Accompagnato dal deputato Igor Iezzi e altri fedelissimi di Matteo Salvini, Vannacci ha ricevuto una calorosa accoglienza a Pontida, anche se ha notato l’assenza dei dirigenti locali, segno di possibili malumori interni.

Vannacci, emozionato e sicuro del suo ruolo, ha ironizzato sulla situazione politica e sociale, ribadendo la sua fedeltà al partito che lo ha portato a Bruxelles.

“Il mio posto in questo momento è nella Lega, sono stato fatto eleggere dalla Lega stessa che mi ha presentato nelle sue liste” ha sottolineato Vannacci, in collegamento con Stasera Italia su Rete 4.

Il generale sulle voci di un nuovo partito

“Sono per ora indipendente, sono un candidato della Lega all’Europarlamento e non posso certamente andare da altre parti in questo momento” ha specificato Vannacci.

“Peraltro con la Lega mi accomunano i principi di sicurezza, sovranità, identità, di ricchezza del Paese che vogliamo rilanciare.”

“Non c’è motivo per muovere da altre parti” ha chiarito. “È la prima volta che sono sul sacro suolo della Lega, sono contento di esserci. “Ho incontrato i militanti della Lega che si sono dimostrati calorosi nei miei confronti”.

“Che l’associazione culturale ‘Il mondo al contrario’ si trasformi in associazione politica ritengo sia un’evoluzione naturale visto che sono transitato dall’essere un generale all’essere uno scrittore, all’essere un uomo politico” ha chiarito poi Vannacci. “Quindi nulla di nuovo sul fronte orientale”.

L’ipotesi di addio alla Lega smentita da Salvini

In precedenza Matteo Salvini aveva negato con fermezza le voci secondo cui Roberto Vannacci starebbe progettando la migrazione verso un nuovo partito politico.

In un intervento al “Versiliana Festival”, Salvini aveva chiarito che, nonostante le speculazioni, Vannacci non ha intenzione di fondare una nuova formazione, rassicurando i membri della Lega sul ruolo del generale, annunciando la sua partecipazione agli eventi più importanti del partito.