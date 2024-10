Il fiume Lamone rompe l'argine a Traversara di Bagnacavallo (Ravenna) a causa del maltempo: il paese allagato

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Non si placa il maltempo in Emilia-Romagna. A causa delle abbondanti precipitazioni sulla regione, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Lo scorso 19 settembre il paese era stato completamente allagato a causa di una rotta nel medesimo punto.

La falla aperta dal fiume Lamone a Traversara di Bagnacavallo, in Emilia-Romagna

L’acqua ha attualmente invaso i campi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa. Fortunatamente, la zona era stata evacuata nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre a causa dell’allerta rossa.

Nelle ultime ore la situazione della piena del corso d’acqua era parsa sotto controllo, ma si era comunque proceduto con le evacuazioni per precauzione, alla luce delle fragilità emerse nel corso dell’ultima alluvione.

Fonte foto: ANSA Traversara devastata dopo la rottura dell’argine del fiume Lamone lo scorso 19 settembre

Le parole del sindaco di Ravenna

“Il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara nello stesso punto della rotta del 19 settembre”, ha scritto sul suo profilo Facebook Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente della Provincia.

“I mezzi di cantiere – ha aggiunto il primo cittadino – sono al lavoro e il Comune di Bagnacavallo ricorda che la frazione di Traversara deve restare evacuata come da ordinanza, chiedendo ai residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova di portarsi immediatamente ai piani alti evacuando i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati“.

Per quanto riguarda il territorio del comune di Ravenna, invece, la situazione rimarrebbe per il momento monitorata e sotto controllo.

L’allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna

Nella giornata di giovedì 3 ottobre, Arpae e Protezione Civile avevano diramato un’allerta rossa in diverse zone dell’Emilia-Romagna a causa del maltempo.

Il sindaco di Bagnacavallo (Ravenna), Matteo Giacomoni, aveva precisato che l’allerta non è stata diramata per la gravità degli eventi meteorologici, ma per la vulnerabilità dei territori già pesantemente colpiti lo scorso 19 settembre.

Proprio per questo motivo era stata avviata l’evacuazione di oltre 1000 persone (circa 500 famiglie), in via precauzionale, nelle zone di:

Traversara

Borghetto Traversara

area da via Muraglione a Boncellino