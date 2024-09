Il film Iddu su Matteo Messina Denaro uscirà ovunque ma non a Castelvetrano: il cinema non vuole proiettarlo

A un anno esatto dalla morte di Matteo Messina Denaro, da Castelvetrano – terra del boss di Cosa Nostra – arriva una notizia che fa rumore. Il cinema Marconi, l’unico del paese in provincia di Trapani, non proietterà il film Iddu, dedicato proprio a Messina Denaro, in uscita in tutta Italia giovedì 10 ottobre.

Il cinema di Castelvetrano contro il film su Matteo Messina Denaro

A opporsi alla proiezione è Salvatore Vaccarino, gestore del cinema Marconi, l’unico di Castelvetrano.

Il cognome è noto nel paese, visto che Salvatore è il figlio di Antonio Vaccarino, ex sindaco morto tre anni fa, come ricordato dall’Ansa.

Fonte foto: ANSA Elio Germano e Toni Servillo, protagonisti del film “Iddu – L’ultimo padrino”

Perché Vaccarino non vuole proiettare il film nel suo cinema?

Il Giornale di Sicilia e La Gazzetta del Sud hanno riportato le parole di Salvatore Vaccarino, che ha spiegato il motivo per cui non intende proiettare Iddu nel suo cinema è perché si tratta di un film che “non interessa“.

L’ipotesi del Giornale di Sicilia è che ad Antonio Vaccarino sia ispirato uno dei personaggi del film, Catello Palumbo.

La reazione del sindaco di Castelvetrano

Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, che tra le deleghe assessoriali ha trattenuto quella alla cultura, ha promesso – citato dall’Ansa – che proverà a “fare cambiare idea ai gestori e offrire questa possibilità ai cittadini”.

Qual è la trama del film “Iddu”?

Il film Iddu – L’ultimo padrino, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, vede Elio Germano nei panni di Matteo Messina Denaro. Al suo fianco Toni Servillo, che interpreta un ex detenuto, Catello Palumbo.

Per quel che riguarda la trama, Iddu si ispira ai fatti di cronaca relativi al boss: la storia inizia negli anni 2000, Palumbo viene avvicinato dai servizi segreti per provare ad arrivare al latitante.