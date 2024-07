Il figlio di Reinhold Messner Gesar Simon replica al padre: la sua versione sulle liti in famiglia e l'eredità

Il figlio di Reinhold Messner, Gesar Simon, risponde al padre dopo che quest’ultimo ha dichiarato di aver compiuto un errore nello spartire il suo patrimonio agli eredi mentre è ancora in vita.

Gesar Simon, figlio di Reinhold Messner: “Non capisco il rimprovero di mio padre”

“Che dispiacere e tristezza: non capisco il rimprovero di mio padre”. Così Simon al sito internet bavarese BR24.

Il terzogenito dell’alpinista ha aggiunto: “Non capisco, in fondo, quale sia la sua accusa nei nostri confronti”.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Reinhold Messner

Parole che arrivano dopo che Messner ha dato degli ingrati ai figli, affermando che dopo aver elargito loro l’eredità sono iniziati litigi in famiglia. Situazione che lo ha spinto a dichiarare di aver commesso un errore nel voler effettuare la spartizione in vita.

L’affondo di Messner sui figli: “Non apprezzano la mia generosità”

“Il nostro rapporto è teso – ha scandito Reinhold nei giorni scorsi -. Uno dei miei errori più grandi è stato lasciar loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte. Non capiscono che è tutto un dono e non apprezzano il valore della mia generosità”.

E ancora: “I miei figli mi hanno deluso, io non ho ereditato nulla dai miei genitori e ne sono felice, non c’era altro che rispetto e gratitudine”.

Messner si è riferito ai suoi figli, ossia Làyla – nata del primo matrimonio con Nena Holguin -, Magdalena Maria, Gesar Simon e Anna – la cui madre è invece la seconda moglie dell’alpinista, Sabine Stehle. Oggi Reinhold è felice accanto alla sua terza moglie, Diane Schumacher, 44 anni.

Padre e figli, le versioni differenti sulle liti in famiglia

Simon ha però una versione differente rispetto a quella del padre. Non ha nascosto che ci siano state liti in famiglia, ma ha sostenuto che non siano legate alle donazioni in anticipo dell’eredità.

Dunque gli attriti da dove nascono? All’origine dei malumori ci sarebbe il rapporto dei figli con l’attuale moglie dell’alpinista, Diane Schumacher.