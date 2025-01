Il figlio di Katia e Ascanio dimesso dall'ospedale: l'aggiornamento degli ex concorrenti del Grande Fratello

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex concorrente del Grande Fratello Katia Pedrotti ha fatto maggiore chiarezza sulle condizioni di salute del figlio di 10 anni avuto col marito Ascanio Pacelli, conosciuto proprio nel reality show Mediaset. Il bambino, che era stato ricoverato nei giorni scorsi, è stato dimesso dall’ospedale.

Come sta il figlio di Katia e Ascanio

Katia Pedrotti ha fornito via Instagram un aggiornamento sulle condizioni di salute del figlio, ricoverato in ospedale per alcuni giorni per motivazioni che, a oggi, non sono ancora state rese note. L’ex concorrente del Grande Fratello ha tenuto a ringraziare chi ha mandato messaggi di affetto e sostegno dopo la notizia del ricovero del bimbo (“Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e sono stati veramente di tanto, tanto aiuto”).

Poi ha aggiunto: “La cosa importante che voglio dirvi è che Tancredi sta meglio“. Katia Pedrotti non ha rivelato cosa è successo al figlio, limitandosi a dire: “Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà”. L’ex gieffina ha anche chiesto di non fare domande su cosa ha avuto il figlio e su cosa è successo.

Fonte foto: IPA

Katia Pedrotti.

Katia Pedrotti e la richiesta sul ritorno a lavoro

Oltre ad aggiornare i suoi seguaci sullo stato di salute del figlio, Katia Pedrotti ha comunicato che tornerà a lavorare sui social, chiedendo, a questo proposito, di evitare commenti negativi e giudicanti nei suoi confronti.

“Una donna, una mamma, un’amica, una sorella, una figlia, una compagna, davanti alle difficoltà che la vita gli pone deve comunque trovare la forza per ritornare alla sua normalità”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello.

L’annuncio del ricovero in ospedale del figlio di Katia e Ascanio

Con un video pubblicato proprio su Instagram lo scorso 8 gennaio, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli avevano raccontato che il loro figlio primogenito, di 10 anni, era ricoverato all’ospedale di Carpi. Anche in quell’occasione, i due non avevano aggiunto ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.

Una volta rientrati a Roma, dove i due ex concorrenti del Grande Fratello vivono, si sono recati all’ospedale Bambin Gesù per “capire cosa sia successo e trovare un percorso”. Sui social, avevano condiviso uno scatto del bambino con un braccio fasciato.

A distanza di qualche giorno è poi arrivato il nuovo annuncio sul rientro a casa tutti insieme.