Il figlio di Gina Lollobrigida Milko Skofic commenta la condanna di Piazzolla con Bruno Vespa: "Prove pesanti"

Andrea Piazzolla, l’ex factotum di Gina Lollobrigida, è stato condannato a tre anni dal tribunale di Roma per circonvenzione d’incapace. Inoltre dovrà versare un risarcimento alle parti civili, circa mezzo milione di euro, in attesa di tornare a discutere della questione davanti al tribunale civile.

La sentenza è stata commentata da Milko Skofic. Il figlio della ‘Bersagliera’ ha rilasciato delle dichiarazioni a Bruno Vespa, durante la trasmissione Cinque Minuti (Rai1).

Milko Skofic: “Prove pesanti e concrete”

“Le prove erano troppo pesanti e concrete, mi aspettavo una sentenza di questo genere“. Così Skofic conversando con Bruno Vespa.

Fonte foto: ANSA Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla

Con Piazzolla “ci ho parlato – ha aggiunto Milko -. Gli ho detto che doveva andarsene, che non era normale che una persona come lui facesse questo tipo di spese“.

“Sono stato buttato fuori di casa”

Skofic ha poi raccontato che in questi anni avrebbe voluto parlare di più con la madre. “Ci è riuscito?”, ha chiesto Vespa. “Poco – ha detto il figlio della ‘Lollo’ -, perché o chiamavo e c’era lui e mia madre parlava in vivavoce, o rispondeva lui”.

Vespa ha poi domandato all’ospite se pensa di essere stato un buon figlio, alla luce anche dei rapporti difficili con la madre negli ultimi anni.

“Sì – ha risposto -. Il problema è che sono stato buttato fuori, non mi è stato permesso di entrare nella casa e vedere mia madre. Ma prima di quello stavo spesso con lei, abitavamo vicini”.

Skofic: “Non volevo far internare mia madre, ma controllare le spese di Piazzolla”

Skofic crede che la causa della distanza venutasi a creare con l’attrice possa essere scaturita da un possibile malinteso, per il fatto che “il momento in cui non voleva farmi entrare in casa era antecedente a quello in cui io ho dovuto fare l’azione dell’amministrazione di sostegno“.

E ancora: “Dato che non potevo parlare con mia madre, le è stato raccontato come se io volessi farla internare. In realtà, io volevo solo che qualcuno controllasse le spese di Piazzolla”.

Ultimo incontro: “Mi ha detto di aver sbagliato tutto”

Ricordando l’ultimo incontro in ospedale con Gina, Milko ha detto di aver trovato una donna “molto emozionata”. “Erano anni che non la vedevo, ero con Dimitri, mio figlio. Ha detto ‘Ho sbagliato tutto'”.

E sui ricordi che lo legano alla madre, il figlio della Lollobrigida ha scandito: “I ricordi sono tanti. Da figlio ho sempre fatto una dicotomia fra mia madre e Gina Lollobrigida. Ero impaurito da tutti questi paparazzi, poi quando tornavo a casa ritrovavo mia madre”.