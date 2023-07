Il figlio di Gianni Morandi insultato sui social: "Sei uguale a Mariangela Fantozzi". Le risposte del cantante

Il mondo dei social è spesso difficile, e non certo per la sua accessibilità. Le possibilità di farne uno strumento creativo e veramente sociale troppo spesso non vengono percepite, per questo esiste una categoria molto precisa di utenti noti da tempo come hater. In questo fenomeno ci siamo imbattuti tutti, almeno una volta, ma i principali bersagli sono i personaggi famosi. È il caso di Marco Morandi, figlio del cantante Gianni, che sul suo profilo Instagram ogni giorno si ritrova a replicare ai commenti d’odio e al cyberbullismo dilagante.

Il figlio di Gianni Morandi risponde all’odio sui social

Spesso sono utenti fake, ma ciò che preoccupa è che anche dietro un falso profilo si nascondono persone che ogni giorno riempiono i social di fango e offese.

Al figlio di Gianni Morandi, Marco, capita molto spesso. Marco è solito intrattenere i suoi follower con piccoli siparietti familiari nei quali si esibisce con cover e scenette divertenti.

A fare focus sull’odio contro Marco Morandi è un articolo pubblicato dal ‘Corriere della sera’.

Gli odiatori seriali si accaniscono specialmente sul suo aspetto fisico: “Marco, mi dispiace dirtelo – scrive uno – ma gli anni te li porti proprio male. Hai 49 anni ma sembra che ne hai 70″.

Marco Morandi risponde: “Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria”. Paradossalmente questo riportato risulta essere tra i commenti più gentili.

“Sei sempre stato un po’ bruttino rispetto al tuo papà”, scrive qualcun altro. Marco Morandi risponde con una battuta sulla simpatia.

La cattiveria è tutta in un messaggio ricorrente: “Uguale a Mariangela, la figlia di Fantozzi“. Marco Morandi tenta di blastarla: “Non è vero, non ci assomigli, non ti buttare giù, sei una bella donna!”. Purtroppo la hater non si arrende: “No, parlavo proprio di te”.

Quindi Morandi junior non nasconde una certa perplessità: “Allora forse non sei così bella (dentro). Sai, sull’aspetto esteriore mi hanno insegnato a tenermi i miei commenti per me, ma vedo che l’educazione non è uguale per tutti”.

I messaggi di solidarietà

Fortunatamente i fan di Marco Morandi sono intervenuti per ripulire il tutto. In tanti, dopo aver letto la segnalazione del ‘Corriere’, stanno commentando per lasciare al figlio d’arte parole di conforto: “La gente non si è mai evoluta, è geneticamente predisposta a fare del male. Sei un padre e un figlio che tutti vorrebbero”.

Ancora: “Leggendo i commenti, penso che avreste tutti bisogno di un briciolo della civiltà, dell’educazione e dell’eleganza di Marco Morandi di fronte a questi poveri leoni da tastiera senza arte né parte. Il mondo sarebbe migliore”.

Infine: “Riduttivo parlare di cattiveria. È malattia mentale“.

Il bodyshaming contro i famosi

Marco Morandi è, purtroppo, uno dei tantissimi famosi esposti alla frustrazione degli odiatori da tastiera. Recentemente anche Simona Ventura è finita nel vortice dell’odio social, con utenti che la considerano uguale a Emilio Fede.

Stessa sorte è toccata a Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, per lo stesso motivo: l’aspetto fisico.

Eleonora Daniele è stata addirittura minacciata da un hater per avere semplicemente postato una foto con la figlia.