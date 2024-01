Il Festival di Sanremo 2024 sarà l'ultimo di Amadeus? Decisione definitiva, poi l'annuncio su Rosa Chemical

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, il conduttore Amadeus rivela a Chi i propri programmi per il futuro. E racconta chi sarà presente alla prossima kermesse musicale, sul palco e fuori dal teatro. Compreso il tanto discusso performer Rosa Chemical.

Amedeus, Sanremo 2024 sarà l’ultimo?

“Ho detto mi fermo a cinque Festival consecutivi, anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave!” ha affermato con ironia Amadeus, intervistato sul numero di Chi in edicola il 24 gennaio.

Ogni anno si ipotizza che il conduttore, giunto ormai a quota 5 festival, sia pronto al ritiro. Lui non conferma né smentisce, ma stavolta sembra avere le idee chiare: “L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”.

I piani alti della Rai, però, soddisfatti del successo delle ultime edizioni, chiedono una sesta edizione Amadeus: “Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga” ha risposto lui.

Ma non è ancora detta l’ultima parola. “Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: ‘Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo‘”.

Il ritorno di Rosa Chemical dopo il bacio dello scandalo

A discapito delle critiche – e del rischio multe – seguite al bacio tra lui e Fedez, Rosa Chemical tornerà al Festival, seppur in modo diverso.

“Rosa Chemical a me piace tantissimo, – ha affermato Amadeus – non era in gara, ma porterà la sua energia in piazza, sono un suo estimatore”.

Sul palco dell’Ariston, a contendersi il titolo di vincitore di Sanremo 2024, ci saranno invece ben 7 cantanti arrivati dalla scuola televisiva di Amici: “Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo”.

Chi ha condotto il maggior numero di Sanremo

Amadeus ha iniziato a condurre il Festival di Sanremo nel complesso anno del 2020 – fu l’edizione della lite tra Morgan e Bugo. Arrivati al 2024, il conduttore raggiunge la cifra record di 5 Sanremo da lui diretti.

Un numero importante, che il conduttore condivide con due tra i più grandi nomi della televisione italiana: Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Il primo, a Sanremo dal 1992 al 1996; il secondo dal 1963 al 1967.

Eppure, da un certo punto di vista, Amadeus ha già battuto Baudo e Bongiorno e non avrebbe bisogno del sesto Festival per superarli nel numero di serate che lo hanno visto padrone di casa all’Ariston.

Un tempo la kermesse durava meno. Così Baudo conta un totale di 22 serate condotte, sono 15 le serate per Mike Bongiorno. Amadeus, invece, è già a quota 20 e arriverà a 25 con la finale di Sanremo 2024.

È Alessandro Cattelan l’erede di Amadeus?

Se Amadeus lascerà davvero il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo, ci si inizia già a chiedere chi prenderà il suo posto.

Fiorello, che di Amadeus è grande amico nonché spalla sanremese, ha già un’idea: è Alessandro Cattelan il prescelto.

“Alessandro, sta a te farlo diventare divertente. Hai 43 anni, è il momento giusto!” ha affermato lo showman in diretta ai microfoni di Viva Rai 2!

Dal canto suo, Cattelan ha risposto senza denunciare eccessivo entusiasmo. Che il conduttore lo speri è pressoché certo, che se lo meriti non c’è quasi dubbio, ma non bisogna dimenticare che arriva da una fallimentare esperienza con la prima serata Rai.