Il farmaco Osimertinib Tagrisso possibile cura per il tumore al polmone. Astrazeneca: "Efficace all'84%"

Un trattamento per il tumore al polmone ha mostrato risultati a dir poco promettenti: si tratta della terapia basata sulla molecola Osimertinib e sul farmaco Tagrisso, prodotto dal colosso farmaceutico AstraZeneca, che ha ridotto dell’84% il rischio di progressione della malattia o di morte nei pazienti con cancro al terzo stadio.

Osimertinib Tagrisso contro il tumore al polmone: cos’è

La riduzione della progressione della malattia o del decesso, valutata all’84%, riguarda i pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) al terzo stadio non operabile, e con mutazione del gene EGFR, la forma più comune.

I risultati degli studi sulla molecola Osimertinib sono frutto dello studio LAURA e sono stati diffusi durante la sessione plenaria del congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) a Chicago.

Meccanismo d’azione della molecola Osimertinib

Osimertinib è un inibitore della tirosin chinasi (TKI) di terza generazione, capace di agire sulle mutazioni sensibilizzanti di EGFR e sulla mutazione di resistenza T790M.

Il farmaco è approvato in oltre 70 Paesi per il trattamento in prima linea e dal 2019 è stato incluso nella lista dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il commento degli esperti sull’efficacia di Tagrisso – Osimertinib

“Gli straordinari risultati di sopravvivenza libera da progressione di malattia dello studio di Fase III Laura rappresentano un importante passo avanti per pazienti per i quali non sono disponibili trattamenti mirati.”

A sostenerlo è il direttore della Divisione di Oncologia Toracica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, nonché presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Toracica (Aiot), Filippo de Marinis.

Il professore ha sottolineato che i risultati delle ricerche sugli effetti positivi di Osimertinib sono “senza precedenti”, sostenendo che i dati che si evincono dallo studio potrebbero preludere all’adozione del farmaco come nuova terapia standard per i pazienti con cancro al polmone.

Scheda tecnica di Osimertinib ed effetti collaterali

Osimertinib viene commercializzato in forma di compresse da 40 o 80mg. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, la scheda tecnica riporta che il farmaco può provocare diarrea, stomatite, eruzione cutanea, secchezza della pelle e alterazioni del letto ungueale in più di un paziente su 10.

Fra gli effetti meno comuni, si annoverano tossicità epatica e ridotta frequenza cardiaca. Tra gli effetti indesiderati rari vi è invece la polmonite.

L’attenzione a proposito degli effetti indesiderati dei prodotti AstraZeneca resta altissima, in special modo dopo le recenti vicende che hanno portato la multinazionale ad ammettere la possibilità di gravi conseguenze legate alla somministrazione del vaccino anti-Covid.