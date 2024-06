Il dramma del nuotatore britannico Archie Goodburn, a 23 anni ha 3 tumori inoperabili al cervello: il racconto

Archie Goodburn è malato. Il nuotatore britannico, di soli 23 anni, ha condiviso sui social la notizia devastante, raccontando di essere affetto da 3 tumori al cervello inoperabili. Un duro colpo per il giovane campione che per un soffio è rimasto fuori dalla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi.

La scoperta della malattia

Archie Goodburn affronta per la prima volta la sua malattia, scoperta dopo aver sfiorato la qualificazione olimpica. Lo fa sui social, con un post su Instagram in cui con coraggio condivide il suo racconto con i suoi sostenitori.

“Sei settimane fa, la mia vita è cambiata drasticamente quando mi è stato diagnosticato un triplo tumore al cervello – si legge nel post – Nel dicembre 2023, ho iniziato ad avere episodi strani durante gli allenamenti, con perdita di forza e intorpidimento al lato sinistro, oltre a un profondo senso di paura, nausea e intense sensazioni di déjà vu che ora so essere convulsioni”.

Nel messaggio, Goodburn racconta come i sintomi si siano intensificati durante le prove olimpiche di aprile, definendole “il momento a cui aspiravo da tanto tempo e per cui mi sono allenato per tutta la vita”.

Dopo aver mancato la qualificazione per pochi decimi, il giovane ha approfondito le sue condizioni. Una risonanza magnetica fatta a maggio ha poi confermato i suoi timori, rivelando la presenza di tre oligodendrogliomi, una forma rara di cancro che colpisce il cervello e il midollo spinale.

I tumori inoperabili

A causa della natura e della localizzazione dei tumori nel cervello, l’intervento chirurgico non è possibile, lasciando come opzioni la chemioterapia e la radioterapia.

“Il lato positivo è che gli oligodendrogliomi rispondono generalmente bene alla radioterapia e alla chemioterapia”, dichiara Archie Goodburn nel post di Instagram. Il giovane campione spiega anche che questi tumori tendono ad avere una crescita lenta e probabilmente si sono sviluppati nel corso di molti anni.

“Nel mio caso – aggiunge – i tumori mostrano una mutazione nel gene IDH1, che è anche presente in alcune forme di leucemia. Gli inibitori dell’IDH, una nuova categoria di farmaci, hanno fatto notevoli passi avanti negli ultimi anni, ottenendo risultati sorprendenti in alcuni casi”.

Il messaggio ai fan sui social

Nonostante la diagnosi devastante, Goodburn ha prosegue il suo messaggio con una nota di speranza. “Sono giovane, in forma, circondato dalla più straordinaria rete di amici, dalla famiglia migliore che potessi desiderare e ho al mio fianco una ragazza fantastica”.

E poi conclude: “Sono determinato ad affrontare questa sfida con coraggio, mantenendo un atteggiamento positivo e continuando a essere semplicemente Archie”. Il nuotatore ha anche promesso di documentare il suo percorso sui social, sperando di essere d’ispirazione per chiunque stia attraversando una situazione simile.