Il diritto all'oblio oncologico è legge, Senato approva ddl contro discriminazioni su chi è guarito dal tumore

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Niente più discriminazioni per chi ha avuto un tumore e vuole chiedere un mutuo, un prestito, stipulare un’assicurazione o fare domanda di adozione. Dopo il ‘sì’ unanime alla Camera, il ddl sul cosiddetto “oblio oncologico” riceve l’approvazione all’unanimità anche al Senato e diventa legge in via definitiva.

L’approvazione

Arrivato con 139 voti favorevoli, il via libera alla norma è stato accolta in Aula con un lungo applauso e permetterà all’Italia di allinearsi ad altri Paesi che prevedono una legislazione simile in materia, come Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna e Romania. La legge sull’oblio oncologico aveva ricevuto 281 ‘sì’ alla Camera lo scorso agosto.

“Complimenti al Senato, perché abbiamo votato una grande legge”, ha commentato il presidente di turno, Gian Marco Centinaio.

Cosa prevede la legge

La legge sulle “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” vieterà le richieste di informazioni sullo stato di salute riguardanti chi in passato ha avuto un tumore, nei casi, ad esempio, di stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, così come per la partecipazione a concorsi o la richiesta di adozione di bambini.

Secondo quanto stabilito nella normativa, il diritto tutelerà gli individui che hanno sofferto di patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta.

Il periodo sarà ridotto a 5 anni nel caso in cui la malattia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età. Le informazioni non potranno essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

La vigilanza

Come riportato dal ddl, viene rimessa a un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e dopo un confronto con le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, la promozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Sarà compito del Garante per la protezione dei dati personali vigilare sull’applicazione delle disposizioni di legge.