Il direttore del Museo Egizio Christian Greco cacciato dopo gli attacchi di Lega e FdI? Interviene Sangiuliano

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto pubblicamente sul caso del direttore del Museo Egizio Christian Greco, attaccato da Lega e FdI che hanno richiesto un cambio alla direzione della struttura piemontese.

La lettera di Gennaro Sangiuliano

Con una lettera inviata al quotidiano ‘La Stampa’, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha escluso che il direttore del Museo Egizio possa essere “cacciato”.

Sangiuliano ha scritto: “Greco è un apprezzato egittologo, non ha decifrato la Stele di Rosetta ma ha lavorato con impegno e risultati. Potrà continuare a farlo fin quando la Fondazione deciderà che è lui il più adatto. Nei suoi confronti non c’è alcun pregiudizio, né tanto meno è in corso una minacciosa campagna per ‘cacciarlo’. Il merito, e non le appartenenze politiche, saranno sempre la bussola per le nostre scelte. A differenza di quello che abbiamo visto in passato”.

Nella lettera del ministro della Cultura si legge ancora: “Per l’Italia, avere il Museo Egizio di Torino è un elemento di orgoglio e la Fondazione sceglie in autonomia il profilo più adatto a ricoprire la direzione. […] Non conosco personalmente il direttore Christian Greco ma gode di ottima fama e in molti ritengono che abbia lavorato bene. Di questo non posso che essere felice”.

Perché Greco è attaccato da Lega e FdI

Il vice segretario della Lega Antonio Crippa aveva auspicato le dimissioni o, in subordine, la “cacciata” di Christian Greco perché “è un direttore di sinistra che ha gestito il Museo in modo ideologico e razzista contro gli italiani e i cittadini di religione cristiana”.

In un intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, l’assessore regionale al Welfare Maurizio Marrone, di Fratelli d’Italia, aveva risposto così alla domanda “Confermerebbe Greco alla direzione del Museo Egizio?”: “No. Ha doti manageriali non comuni, ma ritengo esistano figure potenzialmente più qualificate, che sono state penalizzate non dico per la direzione, ma addirittura per un posto nel Consiglio d’Amministrazione del Museo”.

Il post del Museo Egizio di Torino sui social

Nella giornata di giovedì 21 settembre, sulla pagina Facebook del Museo Egizio di Torino è apparso un post, in cui è possibile leggere: “Ringraziamo per il largo e affettuoso sostegno e per la stima che state manifestando al nostro direttore e al museo. Il Museo Egizio tutto si esprime in totale sintonia con le dichiarazioni del direttore. Preghiamo di mantenere il suo medesimo tono urbano. E continuiamo a lavorare”.