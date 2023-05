Il Covid potrebbe tornare in Italia secondo Walter Ricciardi: come prepararsi secondo l'esperto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’Oms ha recentemente dichiarato finita l’emergenza sanitaria globale per il Covid-19. Il peggio è passato, dopo tre anni di pandemia che provocato milioni di morti in tutto il mondo e messo in ginocchio l’economia globale. Diversi esperti però avvertono della necessità di prepararsi all’eventuale ritorno in futuro del coronavirus e di altri virus simili.

Ricciardi: il Covid potrebbe tornare

Su questa linea ispirata alla massima precauzione c’è anche Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma. Parlando all’Adnkronos Salute, l’esperto ha spiegato che in futuro potrebbero esserci altre pandemie di Covid o virus similari. Per questo non dobbiamo farci trovare impreparati come accaduto nel 2020.

Finita l’emergenza pandemica, “qualcosa si sta facendo per prepararsi a problemi simili in futuro. Sono fiducioso. Ma si potrebbe fare di più e si potrebbe fare più in fretta”, ha dichiarato Ricciardi.

Recentemente alcuni studiosi americani hanno messo in guardia sul possibile ritorno di una nuova ondata di Covid entro 2 anni, causata da una nuova variante del virus.

Prepararsi per il futuro

Ricciardi ricorda che a livello globale sono già state avviate delle iniziative per mettere a punto strategie e procedure da attivare in caso di future pandemie.

“C’è una negoziazione – spiega – sul trattato pandemico internazionale in corso, anche se va un po’ a rilento. Ci sono tentativi di coordinarsi sulla sorveglianza, come l’Hub sull’intelligenza pandemica creato a Berlino”.

Fonte foto: ANSA

“Insomma, qualcosa in più rispetto all’epoca pre-pandemica c’è. Certo non è il massimo. Ma c’è un trend che va nella giusta direzione. Bisognerebbe però – sottolinea – fare un po’ di più e più in fretta“.

I morti nel mondo per la pandemia

Secondo i dati ufficiali dell’Oms, in tre anni di pandemia il Covid ha provocato circa 7 milioni di morti. Secondo il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la stima dell’organizzazione è di molte volte maggiore, “almeno a 20 milioni di morti“.

In Italia secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute ci sono state 190.080 vittime dall’inizio dell’emergenza pandemica.