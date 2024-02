Il corpo di Navalny non è nell'obitorio indicato da Mosca: parla la portavoce dell'oppositore russo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo sul corpo di Aleksej Navalny. La portavoce dell’oppositore russo, Kira Yarmysh, su X, ha riferito che l’avvocato e la madre di Navalny, Lyudmila Navalnaya, si sono recati nell’obitorio indicato da Mosca per vedere la salma, ma che del cadavere, in quel luogo, non c’è traccia.

Portavoce di Navalny: “Il corpo non è all’obitorio, Mosca mente”

“L’avvocato di Aleksej e sua madre sono arrivati all’obitorio di Salekhard. È chiuso però, anche se la colonia penale ha assicurato che era aperto e che il corpo di Navalny era lì. L’avvocato ha chiamato il numero di telefono che era sulla porta. Gli è stato detto che era il settimo a chiamare oggi. Il corpo di Aleksej non è all’obitorio”. Così Kira Yarmysh su X.

Le autorità russe “stanno mentendo e facendo di tutto per evitare di consegnare il corpo” di Aleksej Navalny alla famiglia, ha aggiunto la portavoce.

Fonte foto: ANSA

“A un altro degli avvocati di Navalny – ha denunciato sempre Kira Yarmysh -, che si è rivolto al comitato investigativo di Salekhard, è stato detto che la causa della morte di Aleksei non è stata ancora stabilita e che è stato effettuato un nuovo esame istologico. I risultati dovrebbero essere disponibili la prossima settimana”.

Mistero anche sull’ora della morte

Giallo anche sull’ora della morte. Navalny sarebbe deceduto molto prima di quanto annunciato pubblicamente dalle autorità penitenziarie russe. L’ipotesi più plausibile è che sia morto probabilmente la notte fra giovedì e venerdì, come testimoniato da un detenuto della colonia penale numero 3 di Kharp, nella regione di Yamal Nenets, citato da Novaya Gazeta Europe.

La morte del dissidente, ha aggiunto tale detenuto, sembra aver colto di sorpresa il personale del carcere.

Persone commemorano Nalvalny, oltre 200 arresti in Russia

Nelle ultime ore almeno duecento persone sono state arrestate nel corso di diverse manifestazioni in Russia in memoria di Navalny. Lo ha reso noto l’ong OVD-Info.

Secondo quanto emerso, almeno 212 persone sono state fermate durante gli eventi commemorativi. Si tratta della più grande ondata di fermi per protesta negli ultimi 18 mesi.

OVD-Info ha sostenuto che la polizia russa ha fermato 109 persone a San Pietroburgo e 39 a Mosca, le due città più grandi del Paese. Il gruppo ha anche parlato di fermi in città più piccole.