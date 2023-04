Il corpo di Davide Calvia è stato trovato nel mare di Castelsardo: è il sub scomparso 10 giorni fa a Stintino

È di Davide Calvia, il sub 38enne scomparso il 12 aprile scorso a Stintino, il cadavere rinvenuto nel comune di Castelsardo nella mattinata di sabato 22 aprile.

Identificato dai familiari il corpo di Davide Calvia

Come riportato da ‘L’Unione Sarda’, il riconoscimento del corpo è stato effettuato nella mattinata di sabato da una persona vicina alla famiglia, su autorizzazione della sorella Nadia Calvia. L’identificazione del corpo del sub, trovato alle ore 7,30 sugli scogli davanti al villaggio di Rasciada, a due chilometri, da Lu Bagnu, è stata possibile grazie ai tatuaggi.

La notizia dell’identificazione del cadavere è stata confermata anche da ‘SkyTg24’: il corpo rinvenuto appartiene proprio al sub Davide Calvia, scomparso 10 giorni fa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il corpo è stato ritrovato nel villaggio di Rasciada, nel comune di Castelsardo. La sua identificazione è stata possibile grazie ai tatuaggi.

La scoperta del corpo a Castelsardo

A lanciare l’allarme, ha riferito ancora ‘L’Unione Sarda’, è stato un sub, che ha avvistato il cadavere durante una battuta di pesca.

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto di Porto Torres che, in collaborazione con l’autorità marittima di Castelsardo, ha inviato una motovedetta Cp 810 per il recupero del corpo, poi trasferito nella sede a Porto Torres. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres e i volontari del Csvm-Protezione civile con il gommone in dotazione. La salma si trova all’Istituto di medicina legale a Sassari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

La scomparsa di Davide Calvia

Davide Calvia si trovava assieme al cugino Giovannino Pinna su una barca che ha fatto naufragio il 12 aprile scorso a Stintino.

Giovannino Pinna, di 35 anni, era stato ritrovato vivo dopo 27 ore passate in acqua in una zona più a est, nel Golfo dell’Asinara, in stato di incoscienza e di ipotermia. Il 35enne è stato dimesso dall’ospedale giovedì scorso.

Di Davide Calvia, invece, si erano perse le tracce fino a oggi, quando un sub ha avvistato un cadavere (poi identificato come quello del sub scomparso) nel mare di Castelsardo. La sorella Nadia aveva lanciato diversi messaggi sui social network per sollecitare la ricerca del fratello e chiedere la verità sulla sua scomparsa.