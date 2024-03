Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu approva la risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza: la rabbia di Israele

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Approvata. Decisione storica del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che approva la risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza con l’astensione degli Usa. Indignazione da Israele, Netanyahu blocca una delegazione diretta a Washington.

L’Onu approva il cessate il fuoco a Gaza

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato una risoluzione proposta da 10 Paesi che ne fanno parte, tra cui Russia e Cina, per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Al momento la regione si trova sotto attacco da parte di Israele.

La risoluzione prevede la liberazione immediata degli ostaggi israeliani che il Governo di Tel-Aviv sta provando a recuperare con l’operazione militare in corso. Impone però anche un immediato blocco delle ostilità.

Fonte foto: IPA L’ambasciatrice americana all’Onu durante la riunione del Consiglio di Sicurezza

Il cessate il fuoco dovrebbe durare per tutto il periodo rimanente del mese del Ramadan, sacro per musulmani. Il periodo termina nella notte tra il 9 e il 10 aprile, quindi poco più di due settimane dopo il giorno dell’approvazione della risoluzione.

La decisione del Consiglio di Sicurezza

La risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sul cessate il fuoco a Gaza è in teoria vincolante. Israele è obbligato in quanto Paese membro dell’Onu a rispettarla, ma secondo diversi osservatori questo potrebbe non avvenire.

Il Consiglio di Sicurezza è l’unico organo internazionale in grado di prendere decisioni vincolanti per qualsiasi Paese. Per questa ragione i membri permanenti (Russia, Cina, Usa, Francia e Regno Unito) hanno il potere di veto.

Le precedenti risoluzioni per far cessare le ostilità a Gaza erano tutte state respinte, alcune per il veto degli Usa, altre per quelli di Cina e Russia. Questa volta gli Stati Uniti si sono semplicemente astenuti, permettendo alla mozione di essere approvata.

La reazione di Israele

Dura la reazione dal parte del capo del governo di Israele Benjamin Netanyahu, che ha bloccato la partenza di una delegazione israeliana verso la capitale degli Usa Washington.

Il suo ufficio ha fortemente criticato l’approvazione della risoluzione, sostenendo che metterebbe a repentaglio gli sforzi fatti da Israele fino ad ora per liberare gli ostaggi.

Nell’ultimo periodo i rapporti tra Israele e Usa, in particolare quelli personali tra Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sono peggiorati proprio a causa della volontà di Tel-Aviv di continuare la guerra a Gaza.