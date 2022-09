Il consigliere di Italia Viva fa body shaming all'Annunziata: cosa ha scritto Maurizio Sguanci su Facebook

Il lapsus di Maria Annunziata ha scatenato la reazione dei membri di Italia dei Valori, il partito di Matteo Renzi che alle elezioni si è presentato insieme ad Azione di Carlo Calenda.

La risposta dei renziani alla performance della conduttrice è però stata, almeno in un caso, caratterizzata da un commento fuori luogo, che ha preso di mira l’aspetto fisico di Annunziata.

Ecco cosa ha detto il volto di Mezz’ora in più e come ha risposto Maurizio Sguanci, Consigliere regionale toscano di Italia Viva.

Il lapsus di Maria Annunziata a Mezz’ora in più: chiama “coso” Matteo Renzi

Annunziata, nel corso della trasmissione Mezz’ora in più, ha apparentemente dimenticato il nome del leader di Italia Viva, sostituendolo con un poco professionale “coso” (così si è riferita a Matteo Renzi). Sugli scudi i compagni di partito dell’ex presidente del Consiglio.

Il body shaming del consigliere regionale di Italia Viva su Facebook: vittima la giornalista

Tra i tanti, si è distinto in negativo, con un brutto post su Facebook, Maurizio Sguanci, che è Consigliere regionale toscano di Italia Viva e presidente del Quartiere 1.

“Rispondere a Lucia Annunziata nello stesso modo sprezzante che lei ha usato con noi, diciamocelo, non sarebbe poi difficile, la natura non le è stata così benigna“. Questo è l’incipit del post incriminato, pubblicato su Facebook.

Fonte foto: ANSA Lucia Annunziata nel corso della trasmissione Mezz’ora in più.

Si tratta di un lungo e argomentato scritto che si apre, però, in maniera infelice e cioè all’insegna del body shaming nei confronti della giornalista.

La risposta dei follower di Sguanci al body shaming: c’è chi ha fatto notare la “brutta” uscita

Il post, che per il momento non è stato rimosso, ha raccolto like, condivisioni e alcuni commenti, tra cui compare chi fa notare quanto sia stata inopportuna la frase in apertura: “Ho imparato – ha scritto un utente – a conoscerti virtualmente e ad apprezzare molti tuoi interventi e spesso te l’ho anche scritto”.

“Sei molto più intelligente – continua – di questo post e mi spiace che nessuno te lo abbia fatto notare. Il giudizio sulla Annunziata, scritto così, anche per il tuo ruolo…francamente è proprio brutto”.

Altri tuttavia sembrano non essersi accorti, o non dare peso, all’osservazione poco lusinghiera di Sguanci e attaccano invece l’operato televisivo dell’Annunziata.