Il comico Xhuliano Dule augura un ictus a Salvini durante Propaganda Live, è bufera: le scuse di Diego Bianchi

Durante l’ultima puntata di Propaganda Live, il comico Xhuliano Dule ha scatenato polemiche con una battuta su Matteo Salvini: “Dire ‘albanese’ e ‘Bocconi’ nella stessa frase è una cosa che fa venire tipo un ictus a Salvini, o almeno spero”. La frase ha provocato risate in studio, ma indignazione sui social. Salvini ha reagito con un post su X, condannando l’episodio. Il conduttore Diego Bianchi ha preso le distanze, scusandosi in diretta per quanto accaduto.

Xhuliano Dule e la battuta sull’ictus di Salvini

L’episodio è avvenuto nel corso di una delle classiche esibizioni satiriche all’interno di Propaganda Live, programma noto per il suo taglio ironico e progressista. Xhuliano Dule, comico di origini albanesi, ha deciso di puntare il dito su Matteo Salvini, partendo da un riferimento al suo passato da studente alla Bocconi.

La battuta, oltre a essere accolta con applausi e risate dagli ospiti in studio, ha rapidamente iniziato a circolare sui social network, dove però il clima è cambiato.

Fonte foto: ANSA

Il conduttore di Propaganda Live, Diego Bianchi, ha chiesto scusa a Matteo Salvini

Molti utenti hanno criticato il tono aggressivo della battuta, sostenendo che fosse ben oltre i limiti della satira.

La reazione Salvini

Dopo pochi minuti dalla diffusione della clip, Matteo Salvini ha scelto di rispondere direttamente sui social, con un post su X che ha rapidamente ottenuto migliaia di interazioni.

Nel messaggio, il leader della Lega ha voluto rimarcare la differenza tra satira e insulto personale, accusando il programma di aver superato un confine inaccettabile.

“Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezza”, ha scritto Salvini.

Le sue parole hanno ulteriormente alimentato il dibattito. Da un lato, chi ha criticato la battuta di Dule, definendola un attacco inopportuno e offensivo. Dall’altro, chi ha difeso il comico, sottolineando come la satira sia per sua natura provocatoria e pungente.

Le scuse di Diego Bianchi durante Propaganda Live

Il conduttore Diego Bianchi ha deciso di prendere le distanze dalla battuta del comico, intervenendo in diretta per porgere le scuse a Matteo Salvini. “Questo è un programma in diretta, si improvvisa molto. Ogni tanto entra qualche battuta infelice. Chiediamo scusa a Salvini“, ha dichiarato Bianchi.

Il caso si inserisce nel più ampio dibattito sulla comicità politica e i suoi limiti. Fino a che punto la satira può spingersi senza diventare un attacco personale?