Il comandante del Bayesian James Catfield ha lasciato l'Italia: è indagato per naufragio e omicidio colposo

Il comandante James Catfield, skipper del veliero Bayesian affondato il 19 agosto scorso al largo delle coste palermitane, ha lasciato l’Italia. Indagato per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo, Catfield ha deciso di tornare a Maiorca, in Spagna, dove risiede con la moglie.

Il comandante del Bayesian ha lasciato l’Italia

Come riporta SkyTg24, Catfield è partito su un volo privato, scegliendo di attendere lì l’evoluzione delle indagini. Le autorità italiane non hanno emesso provvedimenti restrittivi nei suoi confronti, consentendogli di lasciare il Paese. Gli atti istruttori potranno essere svolti anche in Spagna, dove Catfield ha scelto di risiedere.

Insieme a lui, è partito per la Spagna anche l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, anch’egli indagato per i medesimi reati.

Fonte foto: ANSA

Il veliero Bayesian affondato il 19 agosto scorso al largo delle coste palermitane

Un altro membro dell’equipaggio, Matthew Griffiths, che era di guardia in plancia la notte del naufragio, ha già lasciato l’Italia, dirigendosi verso Nizza. Anche altri componenti dell’equipaggio e alcune hostess hanno abbandonato il territorio italiano, distribuendosi verso diverse destinazioni.

Il naufragio a Palermo: sette morti

Il naufragio ha causato la morte di sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Linch, la figlia diciottenne, e il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer con sua moglie.

Le vittime, tra cui l’avvocato Chris Morvillo, sua moglie Nada e il cuoco di bordo Ricardo Thomas, sono rimaste intrappolate nelle loro cabine mentre lo yacht affondava rapidamente.

Le autorità di Palermo hanno disposto le autopsie sui corpi delle vittime, che saranno eseguite presso il Policlinico del capoluogo siciliano.

Le accuse a James Catfield e al suo equipaggio

Le accuse contro gli indagati sono gravi. Secondo gli inquirenti, Catfield non avrebbe adottato le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’imbarcazione e dei passeggeri.

Eaton è accusato di non aver attivato i sistemi di chiusura dei portelloni, permettendo così all’acqua di invadere la sala macchine e causare un blackout.

Griffiths, infine, è sospettato di non aver avvisato tempestivamente i passeggeri della tempesta in arrivo.