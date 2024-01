Il colosso dello streaming pronto a lanciare le Netflix House: si tenta la via dei negozi fisici

Netflix continua a sperimentare sul fronte degli ambiti merceologici. Il colosso americano è pronto a lanciare i negozi fisici.

Le Netflix House: l’azienda tenta anche la via dei negozi fisici

Dopo il lancio del merchandising in un e-commerce dedicato online nel 2021 (in tale spazio sono venduti gadget, capi d’abbigliamento e accessori ispirati alle serie tv e ai film di maggior successo), ora Netflix è pronta a tentare la via dei negozi non virtuali.

Come riferito da Bloomberg, lo scorso ottobre l’azienda di streaming ha fatto sapere che verranno aperte negli Stati Uniti delle Netflix House.

Fonte foto: ANSA

Di cosa si tratta di preciso? Il progetto non contempla l’idea del ‘semplice’ negozio. L’intenzione dei vertici aziendali è quella di costruire un mix tra centri commerciali e luoghi di intrattenimento.

I primi due centri dovrebbero essere inaugurati il prossimo anno, nel 2025. Ancora da capire quali saranno le città americane che li ospiteranno. In questi spazi i fan potranno vivere un’esperienza immersiva con l’universo delle serie e dei film targati Netflix.

I dettagli del progetto delle Netflix House

Josh Simon, vice president dei prodotti per i consumatori di Netflix, ha appoggiato l’idea dell’azienda: “Abbiamo visto quanto i fan amino immergersi nel mondo dei nostri film e delle nostre serie TV, e abbiamo riflettuto molto su come portare tutto ciò al livello successivo”.

Dunque è quasi certo che le Netflix House non saranno soltanto negozi di vendita, ma luoghi in cui si potrà anche mangiare e svolgere una serie di attività non legate al solo acquisto finale di un prodotto audiovisivo.

La partnership con Carrefour

Altra novità recente riguarda la Francia. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato una partnership con l’azienda di supermercati Carrefour.

In due città francesi, i clienti di Carrefour potranno sottoscrivere un abbonamento che offre uno sconto del 10% su prodotti del sipermercato e sul pacchetto Netflix con pubblicità.