Il cofondatore di Apple Steve Wozniak ha avuto un ictus: ricoverato in Messico, come sta adesso

Steve Wozniak ha avuto un ictus ed è stato ricoverato in un ospedale di Città del Messico. Il 73enne Wozniak si trovava in Messico per partecipare al Wbf (World Business Forum), ma a un certo punto sarebbe stato prossimo ad avere un mancamento.

Come sta Steve Wozniak dopo l’ictus

Secondo quanto riportato dai media messicani, poco dopo essere sceso dal palco dove ha tenuto il suo discorso Steve Wozniak avrebbe raggiunto la moglie per dirle di sentirsi “strano” e sul punto di svenire.

Da qui, la decisione di ricoverarlo in ospedale per accertamenti. Il celebre tecnoguru è stato ospedalizzato attorno alle 15:00 (ora locale) di mercoledì 8 novembre.

Wozniak è stato dunque sottoposto a una risonanza magnetica d’urgenza. Secondo il referto medico, “avrebbe subito un evento vascolare cerebrale ischemico“. Ora sarebbe in condizioni stabili, ancora sotto osservazione medica.

Chi è Steve Wozniak

Stephen Gary Wozniak è nato il 11 agosto 1950 a San Jose in California da una famiglia di origini ucraine e polacche.

L’informatico e inventore statunitense è uno dei padri della rivoluzione tecnologica essendo stato il cofondatore di Apple insieme a Steve Jobs e avendo collaborato a progetti come i computer Apple I e Apple II che hanno cambiato l’interazione fra umani e dispositivi digitali.

L’avventura Apple è nata quando i giovanissimi Wozniak e Jobs hanno dato vita alle loro prime creazioni nel garage di quest’ultimo.

Negli anni successivi Wozniak si è dedicato maggiormente allo sviluppo tecnico mentre Jobs si è concentrato in particolare sulla visione strategica e sul marketing.

Si è sposato quattro volte e nel gergo dei nerd è chiamato anche “Woz” o “Wizard of Woz”, con un chiaro riferimento alla cultura pop e ai videogiochi fantasy.

Wozniak dopo Apple

Imprenditore versatile, dopo l’addio ad Apple Wozniak ha fondato diverse strartup: con CL 9 si è occupato di telecomandi per apparecchiature domestiche, con Wheel of Zeus (acronimo di “WoZ”) si è occupato di dispositivi wireless.

Con Efforce si è dedicato alla tecnologia blockchain. Due anni fa ha fondato una compagnia aerospaziale.

A maggio Wozniak si è unito all’appello di altri imprenditori digitali che chiedono maggiore vigilanza sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa.