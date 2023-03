Il ciclone Freddy fa strage nell'Africa meridionale, oltre 400 morti. Le immagini della devastazione: il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È drammatico e si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime causate dal passaggio del ciclone Freddy in diversi Paesi dell’Africa meridionale. Il ciclone, di eccezionale durata, ha colpito due volte in poche settimane la regione, seminando morte e distruzione. Secondo gli ultimi rapporti i morti sono più di 400, ma il bilancio si aggrava di ora in ora. Il Paese più colpito è il Malawi, dove il ciclone ha ucciso almeno 326 persone; in Mozambico le vittime sono 73, in Madagascar 17. La portata della distruzione si vede anche dalle migliaia di famiglie rimaste senza casa: nel solo Malawi ci sono 183 mila sfollati. Freddy ha toccato per la prima volta la costa orientale del Madagascar il 21 febbraio, poi ha colpito Mozambico e Malawi. Quindi è tornato in Madagascar all’inizio di marzo e poi di nuovo in Mozambico.