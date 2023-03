Il chirurgo estetico Giacomo Urtis e i rapporti con Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi rivelati a Belve

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Giacomo Urtis, il chirurgo estetico “dei vip” – denominazione che più volte ha respinto – ha rivelato i suoi rapporti con Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi durante un’intervista rilasciata a ‘Belve’, il format condotto da Francesca Fagnani su Rai 2.

Giacomo Urtis e i rapporti con Fabrizio Corona

A proposito di ‘Belve’, Giacomo Urtis rivela di considerarsi una belva mitologica in quanto si sente un po’ uomo e un po’ donna.

Nonostante questo, il chirurgo dei vip precisa di non aver ancora fatto la transizione: “In questo momento mi piaccio”, dice.

Fonte foto: IPA Giacomo Urtis ha rivelato a ‘Belve’ i suoi rapporti con Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi

Il programma di Francesca Fagnani, come si sa, si basa su domande schiette e talvolta scomode. Per questo la giornalista e conduttrice rivolge a Giacomo Urtis una domanda su Fabrizio Corona, la persona che – a detta del chirurgo – lo avrebbe aiutato a scoprire la sua omosessualità.

Così Urtis racconta quel primo incontro con il re dei paparazzi: “Ero fidanzato, in aeroporto, ho visto Fabrizio Corona, non ci siamo più lasciati e mi ha portato a vivere a Milano. Io mi sono subito invaghito“.

Ma quali sono i loro rapporti? Il chirurgo estetico spiega: “È un ibrido tra amicizia e amore, è un’amicizia speciale con lui. Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte rispetto a quello che lui aveva con l’ex moglie o con la fidanzata”.

La curiosità si sposta inevitabilmente sui possibili rapporti sessuali tra i due, e su questo dettaglio Giacomo Urtis mette un freno: “Può esserci stata intimità, ma sono cose nostre”. Infine: “Ci sentiamo ancora quasi tutti i giorni”.

Il rapporto con Silvio Berlusconi

Da Francesca Fagnani arriva anche la domanda su Silvio Berlusconi.

Giacomo Urtis non si scompone: “Io simpatizzo per Berlusconi perché penso che sia un uomo pazzesco, sono amico della Fascina, la conosco da tanti anni”. Il chirurgo si riferisce, ovviamente, a Marta Fascina, fidanzata del Cav dal 2020.

Per il Cav ci sono anche parole sul lato estetico: “Penso che Berlusconi sia stato e ancora sia un bell’uomo. Anche perché la sua bellezza è a 360 gradi. È perfetto così”.

Chi è Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, noto come il chirurgo dei vip, è nato a Caracas nel 1977. Negli anni si è fatto notare per aver partecipato più volte a ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Domenica Live’ e ‘Live Non è la D’Urso’.

La sua fama è decollata con la partecipazione alla dodicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’ e al ‘Grande Fratello Vip 5’.

La nomea di “chirurgo dei vip”, come già detto, la respinge: “Da me vengono tutti“, ha precisato più volte.