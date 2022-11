Il cardinale Ricard: "Ho abusato di una 14enne". In Francia lo scandalo pedofilia scuote la Chiesa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il cardinale Jean-Pierre Ricard ha ammesso di avere abusato di una ragazzina di 14 anni. I fatti sono avvenuti 35 anni fa, quando Ricard era un quarantenne. L’ammissione del cardinale tramite un comunicato inviato domenica scorsa all’episcopato riunito in assemblea plenaria a Lourdes.

Il cardinale Jean-Pierre Ricard è uno degli 11 ecclesiastici attualmente sotto indagine per abusi sessuali in Francia.

La confessione del cardinale Jean-Pierre Ricard

“Trentacinque anni fa, quando ero prete, mi comportavo in modo riprovevole con una ragazza di quattordici anni”. Questo il cuore dell’ammissione di Ricard, nella quale non si entra nel dettaglio.

2006, Papa Benedetto XVI consegna l'anello cardinalizio simbolo della fedeltà alla vocazione e alla unione con la Chiesa al neo cardinale Jean-Pierre Ricard.

“Ho deciso di non mantenere più segreta la mia situazione e di mettermi a disposizione della giustizia sia a livello sociale che della Chiesa”, continua il comunicato.

Ricard esce dunque da quel guscio di silenzio che per decenni ha visto soffocare le denunce di abusi sessuali nella Chiesa.

Quello che si presenta, scrive Ricard, è “un processo difficile, ma prima di tutto c’è la sofferenza vissuta dalle vittime e il riconoscimento degli atti commessi, senza voler nascondere la mia responsabilità”.

“Il mio comportamento – conclude il comunicato – ha necessariamente causato conseguenze gravi e durature per questa persona. Gliel’ho spiegato e le ho chiesto perdono, così come a tutta la sua famiglia”.

Mentre la giustizia civile e quella ecclesiastica proseguono le indagini, il cardinale Ricard dice infine “di prendersi un tempo di ritiro e di preghiera”.

La lettera di Ricard ha l’effetto di un terremoto sulla Curia francese dal momento che rappresenta la piena confessione di uno dei vescovi più influenti e autorevoli.

Il cardinale Jean-Pierre Ricard è stato vescovo di Grenoble, arcivescovo di Montpellier e arcivescovo emerito di Bordeaux. È stato inoltre due volte presidente della Conferenza episcopale francese.

Due anni fa un altro scandalo simile colpì la Chiesa di Francia, quando l’ex parroco Bernard Preynat confessò 20 anni di abusi sessuali sui minori.

11 cardinali sotto indagine

Attualmente ci sono 11 vescovi ed ex vescovi francesi coinvolti in casi di abusi sessuali. Su di loro sono in corso le indagini della magistratura francese o della giustizia religiosa.

Si conoscono i nomi di due sole persone coinvolte, Ricard e Michel Santier, vescovo emerito di Créteil.

Il rapporto che fece emergere migliaia di abusi

Dopo anni di silenzi la Curia francese ha deciso di portare avanti un’operazione verità. Anni fa il rapporto della CIASE (Commissione sugli abusi sessuali nella Chiesa), commissione indipendente istituita con l’ok della conferenza episcopale, aveva fatto emergere 216.000 vittime di abusi sessuali perpetrati da parte di ecclesiastici tra il 1950 e il 2020.