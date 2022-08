Il Cardinale Angelo Becciu reintegrato dal Papa: il retroscena sulla telefonata

Il cardinale Angelo Becciu ha annunciato che verrà reintegrato nelle sue funzioni cardinalizie. A comunicargli la decisione sarebbe stato Papa Francesco in persona, via telefono.

L’annuncio del cardinale Angelo Becciu

Stando a quanto riportato da ‘L’Unione Sarda’ e da ‘La Nuova Sardegna’, durante una messa privata celebrata davanti a un gruppo di fedeli a Golfo Aranci, dove sta trascorrendo qualche giorno di villeggiatura, Angelo Becciu ha dichiarato: “Sabato mi ha telefonato il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma. Per questo domenica prossima non potrò essere presente alla messa essendo impegnato a Roma”.

Il commento alla notizia

Interpellato dall”Ansa’, Angelo Becciu ha commentato così la notizia: “Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.