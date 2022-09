Il cantante R. Kelly colpevole di reati sessuali su minori: rischia fino a 90 anni di carcere. Tutte le accuse

Nella giornata di mercoledì 14 settembre R. Kelly, celebre cantante R&B americano, è stato condannato da una giuria di Chicago per reati sessuali su minori, inclusi la produzione di pornografia infantile e l’adescamento di minori a fini sessuali.

Le accuse nei confronti di R. Kelly

In totale l’artista, il cui vero nome è Robert Sylvester Kelly, è stato condannato per 6 capi d’accusa, mentre è stato invece assolto per gli altri 7 capi d’accusa per i quali era stato incriminato, tra cui quello per intralcio alla giustizia: R. Kelly, infatti, era stato accusato di aver tentato di nascondere le prove dei suoi abusi.

Recentemente, in un altro processo, R. Kelly era stato condannato a 30 anni di carcere per sfruttamento sessuale e associazione a delinquere. Secondo quanto riferito dall”Abc’, il cantante rischia fino a 90 anni di carcere.

Fonte foto: ANSA Il cantante R. Kelly, durante una sua esibizione, nel 2011.

R. Kelly e il processo del 2008

I 13 capi d’accusa riguardavano fatti risalenti a 20 anni fa, già finiti al centro di un processo svolto nel 2008, dopo la circolazione di un video che ritraeva il cantante, che oggi ha 55 anni, fare sesso con una ragazza di 14 anni. In quell’occasione l’artista era stato assolto da tutti i capi d’accusa perché la ragazza che lo aveva accusato non testimoniò al processo.

Il mese scorso, però, la stessa ragazza, che oggi ha 37 anni ed è conosciuta con lo pseudonimo “Jane”, ha deciso di testimoniare, dichiarando di essere lei la ragazza abusata. Altre tre donne hanno testimoniato al processo, accusando R. Kelly di averle abusate sessualmente quando erano minorenni. Una quinta accusatrice che avrebbe dovuto testimoniare al processo, come riportato dal ‘New York Times’, non si è presentata.

La reazione di R. Kelly al verdetto dei giudici

Dopo il verdetto di mercoledì, l’avvocato difensore di R. Kelly, Jennifer Bonjean, ha dichiarato via ‘Twitter’ che il suo cliente era “di buon umore nonostante un verdetto misto”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo vinto sette conteggi di questo atto d’accusa (più di quanti ne sono stati persi). Egli è grato per il supporto e la lotta continua”.

Gli altri processi che attendono R. Kelly

I guai giudiziari per R. Kelly non sono ancora finiti: il cantante, infatti, è coinvolto in altri due processi ancora aperti, uno in Minnesota e un altro presso il tribunale statale di Chicago.