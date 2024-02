Il calciatore Quincy Promes condannato a 6 anni per traffico di cocaina: perché potrebbe evitare il carcere

Il calciatore olandese Quincy Promes è stato condannato a sei anni di carcere per traffico di droga, ma potrebbe scampare la prigione. Secondo la sentenza del tribunale di Amsterdam l’attaccante 32enne dello Spartak Mosca è coinvolto in due spedizioni di oltre 1.350 chili di cocaina, partite dal Brasile e arrivate al porto belga di Anversa nel gennaio 2020. Ma fino a quando rimarrà in Russia potrebbe sfuggire l’arresto.

Perché Quincy Promes può evitare il carcere

L’ex nazionale olandese, ex giocatore di Ajax e Siviglia, allo Spartak Mosca dal 2021, potrebbe evitare il carcere in quanto la Russia non ha un trattato di estradizione con i Paesi Bassi.

Promes, inoltre, è già noto alle autorità olandesi vista la condanna a 18 mesi per aggressione ricevuta nel 2023, dopo aver accoltellato un cugino nel 2020 durante una festa ad Abcoude, località nella provincia di Utrecht.

Fonte foto: ANSA

Quincy Promes in azione con la maglia del Spartak Mosca nel 2021

La condanna al calciatore

La nuova condanna per traffico di droga risale sempre a tre anni fa, quando il calciatore giocava all’Ajax, prima del suo ritorno in Russia.

Secondo quanto dichiarato dagli avvocati del calciatore, Promes non ha con le autorità durante il procedimento e non si è mai presentato nell’aula di tribunale di Amsterdam perché ha dato priorità ai suoi “obblighi lavorativi” rispetto alle indagini penali.

La polizia olandese non ha mai potuto interrogarlo sui fatti contestati e il tribunale lo ha quindi condannato in contumacia sulla base delle prove degli inquirenti, nonostante i legali del giocatore abbiano sempre negato le accuse.

Il traffico di cocaina

L’indagini della Criminal Intelligence Team (TCI) della polizia olandese hanno accertato il coinvolgimento nel traffico di cocaina di Promes, che avrebbe posseduto telefoni crittografati e investito 200.000 sterline nell’attività illegale.

Secondo l’accusa, il 32enne attaccante, insieme a un cugino anche lui condannato a sei anni, hanno “importato, esportato, trasportato e posseduto 1.362,9 chili di cocaina nascosti in un carico di sale marino proveniente dal Brasile” e hanno distribuito la droga in due container per spostarla via nave fino al porto di Anversa. I magistrati avevano chiesto per Promes nove anni di carcere.