Il calciatore Michail Antonio del West Ham coinvolto in un grave incidente d'auto, le sue condizioni

Michail Antonio, attaccante del West Ham, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. La conferma è arrivata dallo stesso staff del West Ham. “Michail è cosciente e in grado di comunicare ed è attualmente sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra”. Le sue condizioni vengono giudicate stabili. Questo l’ultimo aggiornamento, rilasciato nel tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre. La foto della Ferrari grigia del calciatore, sventrata sul fianco destro, in corrispondenza del posto di guida, è in poche ore divenuta virale sui social.

Antonio è arrivato al West Ham nel 2015 e per il club ha segnato 83 gol in 322 partite. Prima aveva militato in altre squadre: Nottingham Forest, Sheffield Wednesday, Colchester, Southampton, Cheltenham e Reading.

Antonio ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni con il West Ham in questa stagione, segnando in 11 partite. Lunedì sera il club affronterà i Wolves in Premier League.

“I pensieri e le preghiere di tutti nel club in questo momento sono con Michail, la sua famiglia e i suoi amici. Il club rilascerà un aggiornamento a tempo debito”, ha dichiarato il West Ham tramite un comunicato.

Messaggi di affetto e di incoraggiamento stanno arrivando da migliaia di tifosi sparsi per il mondo, così come anche dagli altri club, tra cui l’Everton e il Liverpool. L’Arsenal ha scritto: “Noi tutti mandiamo amore, sostegno e auguri a Michail, alla sua famiglia e al West Ham United”.

Fa eco il Chelsea: “I pensieri e le preghiere di tutti al Chelsea Fc sono con Michail e la sua famiglia”.

Il giorno di Natale del 2019 Michail Antonio ebbe un incidente mentre era a bordo della sua Lamborghini Huracan da quasi 250.000 euro.

Il giocatore si schiantò contro il recinto di una villetta nel Sud di Londra, a Balham, sfondando la staccionata e prendendo in pieno alcuni cassonetti dell’immondizia. Antonio era vestito da pupazzo di neve e si stava recando in ritiro. La polizia decise di non indagare sulla vicenda.

Dopo i fatti, Michail Antonio scherzò su quanto fosse aumentato il premio della sua assicurazione: “Mi hanno proposto 10.000 sterline (11.300 euro) per assicurare un’Audi A3 – disse – ma ora ho una G63 e così il prezzo è raddoppiato. Ma preferisco spendere 20.000 sterline (22.600 euro) e guidare una G63 che pagarne 10.000 per una A3″.