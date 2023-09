Il boss Matteo Messina Denaro è grave e non tornerà in carcere: i medici sospendo le cure per il cancro

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Si esclude che Matteo Messina Denaro possa tornare in cella. Le condizioni di salute del boss non consentirebbero di ritornare nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, dove Messina Denaro era detenuto al regime di 41 bis. Stando a quanto emerso, le sue condizioni di salute sarebbero gravi a tal punto che i medici avrebbero deciso di sospendere le cure per il tumore al colon da cui Messina Denaro è affetto. Adesso, per l’ex latitante è prevista solo la terapia del dolore.

L’ex latitante è in gravi condizioni all’ospedale dell’Aquila

Dall’8 agosto, quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un’occlusione intestinale, il 62enne Matteo Messina Denaro si trova ricoverato presso l’ospedale San Salvatore, a L’Aquila, nella cella della struttura sanitaria riservata alle persone detenute.

Il tumore al colon da cui è affetto avrebbe sensibilmente aggravato le condizioni di salute dell’ex latitante. Il cancro, infatti, sarebbe al quarto stadio.

Fonte foto: ANSA Il boss Matteo Messina Denaro: la foto diffusa dopo il suo arresto

Per questo i medici che hanno in cura Matteo Messina Denaro avrebbero deciso di sospendere le cure farmacologiche.

Stando a quanto si apprende, il boss sarebbe sottoposto solo alla terapia del dolore (che è stata riadattata) e all’alimentazione parentale.

Il boss alterna momenti di lucidità e debolezza

Diverse testate riportano che le condizioni di Matteo Messina Denaro sarebbero stazionarie, ma comunque gravi.

Secondo i medici, inoltre, il boss alternerebbe momenti di lucidità a momenti di debolezza. Recentemente, inoltre, sarebbe andato in coma a causa di una reazione causata dai farmaci.

La decisione di sospendere le cure per il trattamento del tumore al colon sarebbe arrivata dopo questo episodio.

Le visite dei familiari

L’aggravarsi delle condizioni di salute hanno permesso ai familiari di far visita all’ex latitante nel reparto per detenuti dell’ospedale dell’Aquila.

Come riporta ‘Il Corriere della Sera‘, in questi due giorni, il boss avrebbe ricevuto la visita di alcuni parenti stretti. Lorenza Alagna, la figlia di Messina Denaro concepita durante la latitanza del boss e solo recentemente riconosciuta dal padre, si è trasferita all’Aquila.

Non è chiaro, tuttavia, se il 62enne l’abbia ricevuto o meno in ospedale. ‘Tgcom24‘ riporta che il boss non avrebbe voluto farsi vedere dalla figlia in uno stato così debilitato.

Sempre secondo ‘Il Corriere della Sera‘, infine, il boss non avrebbe ancora visto i suoi avvocati.