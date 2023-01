Il biglietto degli Uffizi costerà 25 euro per il caro energia: è polemica, la replica del ministro Sangiuliano

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Per vedere le opere del Botticelli, ma non solo, si dovranno pagare di più. Il Cda degli Uffizi ha deciso di aumentare il prezzo del singolo biglietto alla Galleria delle statue e delle pitture per far fronte all’aumento dei costi dovuto al caro energia. Dall’1 marzo 2023 al 30 novembre dello stesso anno il ticket costerà 25 euro. Non sono mancate le polemiche per il rialzo, pronta la replica del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che lo ha giustificato.

Quanto costa adesso il biglietto

Il periodo scelto per l’aumento del biglietto che vale l’accesso alla ‘Galleria delle statue e delle pitture’ va dal 1° marzo al 30 novembre: è quello definito di ‘alta stagione’.

Nel 2022, nella stessa fascia temporale, il ticket è costato 20 euro.

Fonte foto: ANSA La Venere del Botticelli, agli Uffizi di Firenze

Ad oggi, e fino al 28 febbraio 2023, lo stesso biglietto costa 12 euro, come confermato dagli Uffizi in un comunicato: questo perché il periodo è di ‘bassa stagione’.

I motivi del rincaro

Il Cda degli Uffizi ha deciso di aumentare il prezzo del singolo ingresso individuale alla ‘Galleria delle statue e delle pitture’ per far fronte all’aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio.

Il rialzo riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria in alta stagione: statisticamente, spiegano gli Uffizi, si tratta di un biglietto acquistato per la maggior parte dai turisti stranieri.

Ci sarà comunque uno sconto mattutino, proprio in alta stagione, per chi entrerà al museo tra le 8:15 e le 8:55 (già sperimentato a Palazzo Pitti): il biglietto costerà 19 euro.

Invariati “i prezzi e tutta la scontistica di bassa stagione, oltre agli abbonamenti Passepartout 5 Giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family”, recita la nota degli Uffizi.

Non subiranno modifiche i costi dei biglietti di Palazzo Pitti e Giardino di Boboli, che fanno parte del complesso Gallerie degli Uffizi.

La replica di Sangiuliano alle polemiche

Il ministro Gennaro Sangiuliano è intervenuto rispondendo alle polemiche nate sui social dopo l’aumento del costo del biglietto per accedere agli Uffizi: “Penso che sia giusto, dobbiamo adeguarci agli standard europei” ha detto, ripreso dall’Ansa.

“Mediamente i grandi siti europei costano di più – ha aggiunto – fatta eccezione per la Gran Bretagna dove c’è una situazione particolare. Penso che l’aumento risponda anche a una questione per così dire ‘morale’. Per una famiglia americana che spende 10-20 mila euro per venire in Italia, pagare 20 euro un biglietto è una cosa che si può fare”.

Quanto costano i biglietti dei grandi musei nelle altre città europee

Ma quanto costano i biglietti dei grandi musei in Europa? Le parole del ministro, in realtà, lasciano parecchi dubbi.

Ecco l’elenco dei principali, simulando un acquisto online per il periodo estivo del 2023:

Berlino: Pergamonmuseum 12 euro ;

Pergamonmuseum ; Madrid: Prado 15 euro; Reina Sofia 12 euro ;

Prado Reina Sofia ; Parigi: Louvre 17 euro ; Musée d’Orsay 14 euro (16 in loco);

Louvre ; Musée d’Orsay (16 in loco); Amsterdam: Museo Van Gogh 20 euro.