PROMO Il bastone "Smart" per non vedenti e ipovedenti

Il Bastone Elettronico UltraCane si erge come un’innovativa soluzione per migliorare la mobilità e l’autonomia delle persone non vedenti e ipovedenti. Dotato di tecnologie avanzate e funzionalità intelligenti, questo bastone rappresenta un alleato prezioso per affrontare le sfide quotidiane con sicurezza e maggiore fiducia.

Tecnologia radar per una maggiore sicurezza

Uno dei punti di forza del bastone per non vedenti UltraCane risiede nella sua tecnologia radar ad ultrasuoni. Questo sistema, ispirato alla capacità di ecolocazione dei pipistrelli, consente al bastone di rilevare gli ostacoli nell’ambiente circostante e di fornire feedback all’utente in tempo reale. Grazie ai suoi doppi sensori radar, il bastone è in grado di anticipare la presenza di ostacoli sia a livello del terreno che a quote superiori, garantendo una maggiore sicurezza durante gli spostamenti.

Facile utilizzo e lunga durata

Oltre alla sua avanzata tecnologia, UltraCane si distingue anche per la sua facilità d’uso e per la sua resistenza. Con una breve pratica, gli utenti possono familiarizzare con le funzionalità del bastone e imparare a sfruttarle al massimo. Inoltre, grazie alla sua robusta struttura e alla qualità dei materiali utilizzati. È progettato per durare nel tempo, offrendo un supporto affidabile per molti anni.

Un’ampia gamma di ausili per la mobilità

Oltre al Bastone Elettronico UltraCane, Envirotek offre un’ampia collezione di articoli per persone non vedenti e ipovedenti. Tra gli ausili elettronici per non vedenti, e disponibili sul sito, si possono trovare occhiali intelligenti bluetooth, lenti di ingrandimento e una selezione di bastoni per non vedenti, che vanno dal tradizionale al moderno bastone elettronico pieghevole. Questi accessori sono pensati per offrire una visione avanzata e una maggiore precisione, consentendo agli utenti di esplorare il mondo con maggiore libertà e autonomia.

Scegli la libertà visiva con Envirotek Italia

Se si cerca quindi un compagno affidabile per le proprie passeggiate quotidiane, Envirotek Italia è il compagno ideale. Consente infatti di migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti e ipovedenti grazie a un’esperienza pluriennale nel settore e all’attenzione costante all’innovazione.