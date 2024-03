Il bassotto tedesco rischia l'estinzione in Germania per la legge contro le sofferenze degli animali: polemica

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una proposta di legge in Germania potrebbe portare all’estinzione una delle razze di cani più amate, quella del bassotto tedesco. Il ministero dell’Agricoltura potrebbe infatti presto vietare gli allevamenti animali “mediante tortura”, una categoria in cui rientrerebbero anche i bassotti a causa delle loro caratteristiche scheletriche anomale, che causano problemi di salute. L’iniziativa ha scatenato proteste da parte di associazioni di allevatori e appassionati del bassotto, razza canina diventata iconica in Germania nel corso dei secoli, ma che negli ultimi anni vede aumentare i problemi fisici per via degli incroci estremi.

I bassotti tedeschi rischiano l’estinzione in Germania: cosa dice la proposta di legge

La silhouette affusolata dei bassotti conquista il cuore e suscita la nostra simpatia, ma nasconde una realtà meno tenera: gravi problemi di salute come ernie e discopatie causati dalla loro struttura scheletrica anormale.

Sofferenze per le quali, come per altri animali, il ministero dell’Agricoltura tedesco, guidato da Özdemir Cem, vuole porre rimedio con una specifica proposta di legge.

Fonte foto: ANSA

Il Ministro dell’Agricoltura tedesco Özdemir Cem

L’iniziativa intende vietare gli allevamenti che infliggono sofferenze agli animali, incluso quello dei bassotti. La mossa, se attuata, metterebbe fine alle pratiche che favoriscono razze con caratteristiche particolari, ma spesso legate a problemi di salute.

Le proteste per la proposta di legge che mette a rischio il bassotto tedesco

La proposta ha scatenato polemiche e proteste da parte di associazioni di allevatori e appassionati, sollevando un acceso dibattito sull’etica degli allevamenti canini.

L’intervento riguarderebbe diverse tipologie di animali, come esemplari domestici senza pelo, gatti privi di orecchie e carlini con problemi respiratori.

Tuttavia, realtà come l’Associazione degli allevatori di cani tedeschi (Vdh) e il Deutscher Teckelklub stanno già reagendo con forti proteste, annunciando una battaglia per difendere i bassotti.

“Proteggiamo i nostri bassotti dall’ingiustificata interferenza ideologica. È necessario un fronte comune” ha dichiarato il presidente del Deutscher Teckelklub, mentre una petizione sul tema ha già raccolto 22mila firme.

La storia del bassotto tedesco in Germania

In tedesco ci sono tre parole diverse per indicare il bassotto: Teckel, Dackel e Dachshund, uno dei tanti esempi del legame speciale fra la Germania e questa razza canina.

La storia del bassotto è lunga almeno 400 anni, ma nell’ultimo secolo gli incroci selettivi estremi hanno causato diversi problemi, con gambe sempre più corte e schiene sempre più lunghe.

Gruppi animalisti come Peta sostengono che solo i bassotti provenienti dai canili comunali dovrebbero essere considerati legali, suggerendo di estinguere le linee di allevamento.

Tuttavia, il ministro verde Cem ha adottato un approccio meno radicale, assicurando che l’obiettivo della legge sia fermare solo gli allevamenti irresponsabili.