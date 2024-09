Il 17enne arrestato per l'omicidio Maria Campai e l'immagine di Filippo Turetta: spunta un macabro dettaglio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’omicidio di Maria Campai, ritrovata priva di vita in una villetta a Viadana, si tinge ancor più di macabro. Il giovanissimo assassino, il 17enne che avrebbe tolto la vita a Maria, ha utilizzato, in modo inquietante, un’immagine di Filippo Turetta. Ecco cos’è emerso e cosa lega la Campai con il caso Cecchettin.

Maria Campai: l’assassino e la foto di Filippo Turetta

Sviluppi inquietanti emergono quindi sull’omicidio di Maria Campai: nelle ultime ore è stato rivelato un dettaglio davvero macabro sul presunto assassino. Il 17enne, infatti, sembra essere un ammiratore di Filippo Turetta.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il ragazzo avrebbe condiviso sul suo account Fortnite, nota piattaforma di gioco, degli screenshot legati al caso Cecchettin.

Il corpo della donna è stato ritrovato privo di vita a Viadana dopo una settimana di ricerche

Uno screenshot, in particolare, mostrerebbe il profilo di un giocatore della piattaforma, il cui nome utente era “Filippo Turetta”.

Questi retroscena mettono in dubbio l’immagine del “bravo ragazzo” che i genitori del giovane hanno descritto dopo l’accusa.

Le ossessioni del killer

Oltre al dettaglio macabro che potrebbe suggerire un’ammirazione per Filippo Turetta, sono emerse anche altre informazioni inquietanti sul presunto assassino.

Il ragazzo, infatti, possiede anche un account TikTok molto attivo, e grazie ai contenuti condivisi emerge un certo disagio.

All’interno dei contenuti traspare un’ossessione per la magrezza e una passione, non del tutto sana, per la palestra.

Il giovane avrebbe dichiarato, attraverso uno dei post dedicati a questa passione: “Essere magro per tutta la vita mi ha fatto pensare di farla finita, non sono riuscito a trovare una ragazza (e non ci riesco ancora e ho perso fiducia in me stesso). Ma il giorno in cui ho scoperto la palestra e ho iniziato ad allenarmi e a mettere su massa muscolare ho continuato ad andare avanti e ora sono andato in palestra per un anno”.

Un omicidio non ancora chiaro

Inoltre, il 17enne gestiva un canale su YouTube, interamente dedicato alla lotta e alla MMA.

Nel frattempo, le indagini proseguono per far luce sulla morte di Maria Campai.

La donna, ritrovata nel giardino di una villetta a Viadana, potrebbe essere stata uccisa con un pugno dal suo giovane assassino.