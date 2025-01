Igor Sollai indagato per violenza sessuale su una 15enne, le accuse oltre l'omicidio di Francesca Deidda

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Igor Sollai è indagato per violenza sessuale aggravata. L’omicida reo confesso di sua moglie, Francesca Deidda, avrebbe stuprato una minorenne di 15 anni. La ragazza sarebbe la figlia di alcuni amici del camionista 43enne e sarebbe stata trovata seminuda nello stesso letto dove l’uomo ha ucciso la sua coniuge.

Igor Sollai indagato per violenza sessuale

Una nuova accusa per Igor Sollai che già aveva confessato di aver ucciso sua moglie, Francesca Deidda, colto da un raptus. La donna, scomparsa a maggio dalla loro abitazione di San Sperate, nel Cagliaritano, era stata ritrovata morta a luglio, chiusa in un borsone da calcio.

Ora il 43enne è indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza 15enne che era stata trovata seminuda nel letto matrimoniale della sua casa.

Fonte foto: ANSA Il luogo del ritrovamento del corpo di Francesca Deidda

La scoperta dei carabinieri

La ragazza sarebbe figlia di amici e sarebbe stata trovata dai carabinieri nel letto matrimoniale della coppia. I militari sarebbero intervenuti immediatamente, presentandosi in casa con la scusa della notifica di un atto. Avevano scoperto i fatti grazie alle intercettazioni ambientali captate da delle microspie che erano state piazzate nella casa e nell’auto dell’uomo durante le indagini per la scomparsa della moglie.

Sollai aveva convinto la quindicenne a seguirlo in casa. Qui era stata trovata seminuda e senza scarpe, con indosso solo un paio di short e un top.

L’uomo avrebbe detto agli inquirenti che i due si trovavano nel letto matrimoniale per guardare un film.

Le tempistiche della nuova accusa

I fatti per cui la Procura ha deciso di indagare l’uomo per violenza sessuale risalgono a circa due mesi dopo l’omicidio.

Nel suo letto matrimoniale, i carabinieri avevano trovato sdraiata una quindicenne, come riporta L’Unione Sarda, che era stata convinta dall’uomo a seguirlo in casa.

La ragazza è la figlia di amici di famiglia e ora potrebbe essere sentita nell’incidente probatorio.

L’omicidio di Francesca Deidda

Dopo averlo negato per quattro mesi e a distanza di sei dalla sua morte, Igor Sollai aveva confessato di aver ucciso la moglie 42enne, Francesca Deidda. Questa era stata colpita con una serie di martellate alla testa mentre dormiva sul divano di casa. Per questo delitto e per l’occultamento del cadavere comparirà davanti alla Corte d’assise di Cagliari e sarà processato con giudizio immediato a partire dal 26 febbraio con l’accusa di omicidio premeditato.

Recentemente, lo scorso 11 gennaio, a Elmas, si sono tenuti i funerali della donna. Nel frattempo l’uomo, un 43enne nativo di Assemini e di professione camionista, si trova in carcere a Uta.

I suoi avvocati lavorano per far escludere la premeditazione, sostenuta invece dall’accusa, secondo cui, dietro all’assassinio, ci sarebbe un movente economico. Secondo questa ipotesi infatti l’uomo avrebbe ucciso sua moglie per incassare una polizza sulla vita di Francesca: con quei soldi, Sollai puntava a rifarsi una vita con la sua amante.